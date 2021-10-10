快訊

國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

國慶焰火倒數1.5小時 高雄壽山情人觀景台人潮多禁止進入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統提四堅持 陸學者：為當前兩岸關係火上燒油

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為廈門大學台灣研究院教授劉國深。圖／中新社
圖為廈門大學台灣研究院教授劉國深。圖／中新社

針對蔡英文總統在國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，廈門大學台灣研究院教授劉國深昨表示，蔡這番說法，國家與政權（政府）不分，對當前兵兇戰危的兩岸關係不僅沒有幫助，反而火上澆油；蔡的「台獨」分裂立場已不帶修飾，非常惡劣。他認為，大陸會以自己的方式強化「兩岸同屬一個中國」。

劉國深10日表示，兩岸之間不是國與國關係，而是一個國家內部兩個競爭或對抗政權的關係，雙方分歧的癥結就是誰代表中國的「中央政府」的問題。他批評台灣一些政客不甘承認失敗，又不願謀求兩岸雙贏，就企圖分裂國家，這是零和遊戲，必然是徒勞的。

劉國深並指，蔡的說法中，國家與政權（政府）不分，如果不是無知，便是敵意和惡意的展露，對當前兵兇戰危的兩岸關係不僅沒有幫助，反而火上澆油。蔡一口一個「中國」稱謂大陸方面，「台獨」分裂立場已不帶修飾，非常惡劣，兩岸關係不容樂觀，大陸方面一定會以自己的方式強化「兩岸同屬一個中國」。蔡當局要為台灣發展環境惡化負全責。台各界也可以自己的方式加以反制，維護兩岸關係和平發展最後的一點可能。

一名大陸政協系統人士指，蔡提「中華民國」都躲躲藏藏的，不敢大大方方的提。她提中華民國，不是真心的，而是針對大陸紀念辛亥革命，為了臨時團結藍營支持者，找她所謂的「公約數」。平時把中華民國丟棄，動輒「台灣總統」，有大大方方說過是中華民國總統嗎？

至於所謂主權不可侵犯，該人士指，兩岸主權是重疊的，這一點在中華民國憲法裡寫得清清楚楚。蔡所謂的主權就是台澎金馬吧，這是典型的「兩國論」，又是違憲行為。他強調，台灣屬於中國一部分，誰也無法否認，這個中國概念不管指什麽，不管是指中華民國或是中華人民共和國，它都是中國，既然是中國的一部分，當然它的未來由包括台灣兩千多萬人在內的所有中國人決定了。這是雙方憲法決定的。此外，蔡談的區域安全、世界秩序，依舊是拉美國日本勢力介入台灣。

台獨 辛亥革命

延伸閱讀

【重磅快評】ROC只有72年？蔡總統別忘了蘇貞昌的提醒

民進黨回朱立倫：蔡執政中華民國沒有不見、國旗更大面

蔡英文提四個堅持 朱立倫：你說到了到底有沒有做到？

賴清德呼應蔡總統國慶演說 強調團結守台灣

相關新聞

蔡英文提四堅持 學者：大陸或解讀兩國論 兩岸恐更壞

總統蔡英文10日國慶演說針對兩岸關係提出包括「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等「四個堅持」。淡江大學中國大陸研究所榮...

陸官媒指蔡談話「充斥一邊一國論調」 台海風暴再臨？

蔡英文總統在國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持說法，大陸外圍官媒環球時報晚間發表社評指，蔡英...

蔡總統提四堅持 陸學者：為當前兩岸關係火上燒油

針對蔡英文總統在國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，廈門大學台灣研究院教授劉國深昨表示，蔡這...

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

對著美國人講述中國「飯圈」、「躺平」的大使秦剛又拋出新的「中國熱詞」。他就美國中央情報局新設立「中國任務中心」做出回應，...

總統重申維持現狀 趙春山籲兩岸建危機管控機制

總統蔡英文今天就兩岸關係重申維持現狀主張，指台灣會全力阻止現狀被片面改變。國內學者趙春山分析，兩岸當前無溝通管道，易產生...

創作者：24年國殤之柱倘受損 港大需賠

香港支聯會日前收到港大律師信，要求13日下午5時前移走校園內的「國殤之柱」，否則視作放棄。「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。