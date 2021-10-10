蔡總統提四堅持 陸學者：為當前兩岸關係火上燒油

針對蔡英文總統在國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，廈門大學台灣研究院教授劉國深昨表示，蔡這番說法，國家與政權（政府）不分，對當前兵兇戰危的兩岸關係不僅沒有幫助，反而火上澆油；蔡的「台獨」分裂立場已不帶修飾，非常惡劣。他認為，大陸會以自己的方式強化「兩岸同屬一個中國」。

劉國深10日表示，兩岸之間不是國與國關係，而是一個國家內部兩個競爭或對抗政權的關係，雙方分歧的癥結就是誰代表中國的「中央政府」的問題。他批評台灣一些政客不甘承認失敗，又不願謀求兩岸雙贏，就企圖分裂國家，這是零和遊戲，必然是徒勞的。

劉國深並指，蔡的說法中，國家與政權（政府）不分，如果不是無知，便是敵意和惡意的展露，對當前兵兇戰危的兩岸關係不僅沒有幫助，反而火上澆油。蔡一口一個「中國」稱謂大陸方面，「台獨」分裂立場已不帶修飾，非常惡劣，兩岸關係不容樂觀，大陸方面一定會以自己的方式強化「兩岸同屬一個中國」。蔡當局要為台灣發展環境惡化負全責。台各界也可以自己的方式加以反制，維護兩岸關係和平發展最後的一點可能。

一名大陸政協系統人士指，蔡提「中華民國」都躲躲藏藏的，不敢大大方方的提。她提中華民國，不是真心的，而是針對大陸紀念辛亥革命，為了臨時團結藍營支持者，找她所謂的「公約數」。平時把中華民國丟棄，動輒「台灣總統」，有大大方方說過是中華民國總統嗎？

至於所謂主權不可侵犯，該人士指，兩岸主權是重疊的，這一點在中華民國憲法裡寫得清清楚楚。蔡所謂的主權就是台澎金馬吧，這是典型的「兩國論」，又是違憲行為。他強調，台灣屬於中國一部分，誰也無法否認，這個中國概念不管指什麽，不管是指中華民國或是中華人民共和國，它都是中國，既然是中國的一部分，當然它的未來由包括台灣兩千多萬人在內的所有中國人決定了。這是雙方憲法決定的。此外，蔡談的區域安全、世界秩序，依舊是拉美國日本勢力介入台灣。