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香港警務處長：留意暴力事件轉趨地下化

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港警務處長蕭澤頤認為，即使有市民不尊重警察或政府，都要尊重法治。（香港商業電台）
香港警務處長蕭澤頤認為，即使有市民不尊重警察或政府，都要尊重法治。（香港商業電台）

香港警務處長蕭澤頤表示，香港上半年發生30871宗罪案，較去年同期減少4.6%，當中與「黑暴」有關罪案下跌一成至四成半不等，令前線警員可以進行防罪、滅罪工作，現時整體治安平穩，但仍要留意暴力事件會否轉趨地下化。

據香港電台報導，蕭澤頤出席電台節目時說，一些立心不良的人仍然蠢蠢欲動，以「軟對抗」方式，透過雜誌、網上短片及文化藝術等煽動年輕人使用暴力。

他認為即使有市民不尊重警察或政府，但都要尊重法治，又強調做任何事情都一定要守法，警方非常關注會否出現暗湧（私下策劃）和恐襲事件，警方會擴大情報網，留意有沒有人在網上煽動暴力行為。

蕭澤頤還表示，新聞自由並不是「假新聞自由」，假新聞並非一些不經意犯錯者無惡意分享資訊的行為，而是處心積累以欺騙手段煽動和誤導群眾的行為，但這絕不是新聞自由。他說，「自由」是建基於法律秩序和責任，如果不尊重法律和法治，就沒有資格講「自由」。

他說，年輕人與警隊和政府之間出現一個「結」，原因是過去兩年出現很多假新聞、假消息，令很多年輕人對警方、政府，甚至對「國家」的誤解非常大。很多年輕人每天花4至5小時瀏覽社交媒體，警方在社交媒體方面需要做多一些工作，並將警務工作透明化。

他希望做到「全民反恐」，呼籲市民若遇到可疑的人和事，甚至見到身邊有人可能有激化行為，都盡快報案。

被問到明年6月4日如果有市民舉行悼念和集會是否違法，蕭澤頤說，警方每次都會做獨立風險評估，檢視是否有人想藉和平示威為名，進行暴力事件。

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