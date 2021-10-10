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習談話後 人民日報：個別國家「以台制華」誤判形勢

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共總書記習近平昨在紀念辛亥革命110周年大會上表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中共中央機關報人民日報發表「鐘聲」評論指，個別國家為了實現其「以台制華」的陰險圖謀，近來屢屢在台灣問題上製造事端；這種危險做法，完全誤判了形勢。

評論表示，一段時間以來，台灣民進黨當局出於「台獨」本性，置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，不斷玩弄謀「獨」花招、挑釁生事，嚴重損害台海和平穩定。又指統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。在統一的歷史大勢面前，任何謀「獨」企圖都注定不會得逞。

文章稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

評論說，在中共領導下，中國人民將繼續團結一心，奮勇向前，以敢於鬥爭、善於鬥爭的意志品質，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。任何外部勢力企圖阻礙中華民族偉大復興進程，過去沒有實現，現在不可能實現，將來更不可能實現。

文章又說，解決台灣問題，實現完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。

針對習近平談話，陸委會回應指，中華民國在台灣屹立不搖，台灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護台海和平穩定的努力，受到國際社會一致肯定，更證明歷史潮流並不在專制霸道者的一方。

陸委會說，中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展，根本漠視台灣人民的疑慮與反對。呼籲北京當局，放棄侵擾破壞的挑釁措施，以更開放態度認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。

中共 習近平 台獨

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