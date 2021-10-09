陸媒報台施打疫苗死亡大於染疫死亡 陸委會斥扭曲事實

陸媒近日報導，台灣接種新冠疫苗的死亡人數大於染疫後的死亡人數。陸委會今表示，將染病死亡人數與接種疫苗通報死亡人數做連結比較過於簡化，既不恰當也扭曲事實，呼籲民眾要以疫情指揮中心的說明為準，勿輕信流言，也不要轉傳不實資訊。

陸委會指出，相關的新聞在中國大陸的社群網站成熱搜榜，吸引中國大陸網友熱議，對於台灣的防疫多所批評質疑。事實上，針對10月8日公布的「疫苗接種後不良事件通報」，自3 月 22 日起至 10 月 7 日累計疑似疫苗接種後嚴重不良事件死亡人數為850人，疫情指揮中心已回應與說明，死亡與接種疫苗不一定有關係，不良事件通報數與疫苗相關問題，應在其他科學資訊的背景下進行解釋。

陸委會指出，台灣正由於防疫嚴謹，在接種後出現身體不良反應，即使不確定是否為疫苗所導致，只要懷疑或無法排除與接種疫苗具關聯性的，即可通報疫苗不良事件。

陸委會指出，接種COVID-19疫苗，可有效降低感染機率、預防重症和死亡病例，對於控制疫情傳播相當重要，已是國際間公認的事實。

陸委會呼籲，民眾對於有心人士刻意操作、破壞台灣防疫的偽假訊息，不要輕信轉傳，仍應配合疫情指揮中心並落實遵守相關規範及指引，才有益於早日管控疫情，回復正常生活。