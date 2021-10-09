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陸國台辦：民進黨沒有資格和顏面妄談辛亥革命

聯合報 / 特派記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國台灣網）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國台灣網）

中共總書記習近平在紀念辛亥革命110周年大會上談話，引發台灣內部反對人士的批評，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山先生的遺願、氣節和精神完全背道而馳，有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命。

9日晚間馬曉光以答記者問的方式，就「民進黨當局對大陸方面舉行紀念辛亥革命110週年大會說三道四、歪曲污蔑」回應指出，「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。我們繼承孫中山先生遺願，實現和發展了辛亥革命先驅的偉大抱負，完成了民族獨立、人民解放的歷史任務，開啓了中華民族發展進步的歷史新紀元」。

馬曉光說，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。這一翻天覆地的巨大歷史成就，海內外中華兒女倍感自豪，也得到世界各國各族人民一致肯定。實現國家統一、中華振興，是孫中山先生和辛亥革命先驅的殷切期昐，也是他們未竟的遺願。

馬曉光表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力瘋狂進行謀「獨」挑釁，損害台灣同胞福祉、危害台灣同胞安全，出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山先生的遺願、氣節和精神完全背道而馳，有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命。

他說，民進黨當局的謀「獨」挑釁，是當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。「台獨」是絕路，是逆流，跟所謂「民主自由」沒有絲毫關聯。

「以和平方式解決台灣問題最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的主流民意。我們將繼續團結廣大台灣同胞堅守民族大義，站在歷史正確的一邊，共同完成祖國完全統一的歷史使命」。

孫中山 辛亥革命 馬曉光

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