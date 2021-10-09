國台辦：民進黨回到「九二共識」 兩岸關係才能改善

大陸國台辦發言人馬曉光9日分別針對陸委會主委邱太三與外交部長吳釗燮近日關於兩岸關係的談話作出回應，強調「九二共識」是兩岸協商談判的共同政治基礎，而台灣參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。

針對邱太三8日表示，不可能把「九二共識」當成兩岸和平談判交流的關鍵，這是自我矮化。馬曉光說，「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，體現了兩岸雙方在一個中國原則基礎上求同存異、平等協商的精神，是兩岸協商談判的共同政治基礎。

他強調，在「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展符合兩岸同胞的共同願望和根本利益，是兩岸的主流民意。民進黨當局圖謀「台獨」分裂，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，是造成當前兩岸關係緊張的總根源。

馬曉光重申，民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善發展。

對於吳釗燮8日表示，聯合國大會2758號決議沒有決定台灣代表權，爭取參與聯合國是台灣全民共同的期待。馬曉光則重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括「開羅宣言」、「波茨坦宣言」在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

他指出，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，從政治、法律、程序上徹底解決了包括台灣在內的中國在聯合國的代表權問題。

馬曉光表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，根本沒有資格加入。「台灣地區參與國際組織活動的問題，必須按照一個中國原則處理」。

馬曉光說，「民進黨當局反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，為謀『獨』無所不用其極，既暴露其無知，也反映出企圖挑戰國際關係基本準則的狂妄，終究是癡心妄想」。