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大陸高調紀念辛亥革命 學者：歷史不該讓給對方解釋

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
中國大陸9日上午在北京人民大會堂舉行紀念辛亥革命110周年大會。路透
中國大陸9日上午在北京人民大會堂舉行紀念辛亥革命110周年大會。路透

中國大陸9日高調舉辦紀念辛亥革命110周年大會，台灣學者認為，中共總書記習近平藉此重申對台基本方針、互動基礎與兩手作為。此外，對於辛亥革命，中共側重於國家統一與反獨，並將孫中山嫁接到這條脈絡上，我方不應讓歷史就這樣拱手讓給對方來解釋。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳受訪時表示，這是中共從2019年1月2日「習五條」後，對台灣問題較完整的論述，也可一窺中共20大前的對台政策基調。

張五岳指出，首先，談話指明中共的對台政策的基本方針是「和平統一，一國兩制」；第二，明確重申，兩岸互動的基礎為「一個中國原則」與「九二共識」，這也包含政黨平台互動機制；第三，主要有兩手作為，一手是積極透過和平發展、和平統一，加大對和平統一的強化性，另一手就是堅定的反對台獨，與外部勢力介入。

張五岳接著解釋，在加大對和平統一的強化性上，中共以孫中山當年對國家統一的看法，強調中華民族偉大復興，清楚地用歷史傳承、世紀百年之交來闡述。

在堅定的台對台獨方面，張五岳指出，習近平以「堅強決心、堅定意志、強大能力」來論述，這是今年「七一講話」時，習近平有關台灣的言論；而「分裂國家的人必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」的論述，則是2018年他當選國家主席上的講話。

文化大學社科院院長趙建民則表示，對於辛亥革命的意涵，兩岸的差距越來越大，我方政府不強調辛亥革命，國內藍綠對抗越來越高，現在看起來我方的歷史已被中共承接過去了。

趙建民也說，辛亥革命代表不同意義，有民族主義的內涵，這也是習近平在辛亥革命上唯一著重的；但孫中山另外兩項民權與民生，中共則沒有提及，表示對於辛亥革命，中共也是選擇性地取用。

他強調，辛亥革命代表的是中華民國是亞洲第一個民主共和國，這個意涵更大。台灣在這方面有很多著墨的空間，不應將這段歷史讓給對方來解釋。

最後，趙建民稱，習近平這次談話特別注重國家統一與台獨，他將孫中山嫁接到這條脈絡，這對台灣部分人士是有很大說服力的。台灣很多人對自己拋去過去的傳統，包含孫中山先生、辛亥革命，以及現在「中華民國」意涵模糊不清，是很有意見的，我方政府應考慮這方面的問題。

辛亥革命 中共 習近平

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