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陸學者分析習近平講話：代表和平統一進程並未改變

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸9日上午在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。（現場人士提供）
中國大陸9日上午在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。（現場人士提供）

針對中共總書記習近平9日上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上關於兩岸關係的談話，上海東亞研究所助理所長包承柯指出，當前兩岸關係緊張，大家危機感都日益增強之際，習近平卻強調「和平統一」，代表兩岸和平進程並沒有被打斷，大陸對台基本方針仍舊沒有改變。

包承柯表示，習近平9日上午講話和今年7月1日在中共百年黨慶上的講話是一脈相承的，都強調大陸實現統一的決心、意志和能力。但習近平在這次講話中說道：「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」，對台獨的讉責也是非常嚴厲的。

包承柯指出，若將習近平「七一講話」和紀念辛亥革命110周年講話連起來看，大陸的對台政策是連續的，還是要以和平方式來解決兩岸統一問題。

對於習強調的中華民族偉大復興，包承柯認為，習近平擔任大陸國家領導人以來，講得最多的就是民族復興，因為中華民族復興是當代中國人民最大的任務。自1840年鴉片戰爭以來，反封建和民族獨立、民族復興就是中國最重要的政治工程。

包承柯認為，習近平9日上午講話主要是強調中共是辛亥革命的承繼和發展者，只要是兩岸孫中山的信徒和承繼者，都可以找到共同點，「共同譜寫中華民族復興偉業」。

習近平 辛亥革命 中共

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