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習近平重申「九二共識」 強調和平統一最符合台灣利益

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習近平重申「九二共識」 強調和平統一最符合台灣利益

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央總書記習近平在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持「九二共識」。（截圖自《中國網》）
中共中央總書記習近平在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持「九二共識」。（截圖自《中國網》）

中共中央總書記習近平9日上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持「九二共識」，他表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」；中國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

習近平在發表講話中稱，孫中山先生說過：「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」

他指出，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志，正像孫中山所說：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」。

習近平表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。」

他強調，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

習近平並重申，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！」

中國大陸9日上午10時在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。特派記者賴錦宏／攝影
中國大陸9日上午10時在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。特派記者賴錦宏／攝影

習近平 孫中山 九二共識

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