因發表「侮辱英烈」言論 媒體人羅昌平被刑拘

（德國之聲中文網）新浪微博管理員周五（10月8日）發布社區公告稱，平台發現賬號@羅昌平於10月6日發布詆毀英烈的錯誤內容，且造成惡劣影響。依據法律法規要求和《微博社區公約》相關規定，平台對該賬號予以關閉處理。

與此同時，中國三亞市公安局吉陽分局發布警情通報指出，公安機關接到群眾相關舉報，經審查，羅某平對其通過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌"侵害英雄烈士名譽、榮譽罪"對羅某平刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

何種言論？

以抗美援朝為題材的中國國產電影《長津湖》票房大賣、廣受關注。與此同時，質疑電影制作水平和歷史還原度的影評被刪除，相關公眾號被封禁，也引發人們對於“主旋律”作品是否不容許批評的討論。針對有關抗美援朝戰爭的討論，羅昌平本周三在微博上寫道："半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的'英明決策'。"

"冰雕連"被用來形容中國人民志願軍在嚴寒中犧牲後，仍像冰雕般堅守陣地的英勇形象，而"沙雕"則是網絡用語，有愚蠢和無腦的意思。

何種反應？

羅昌平發表此番言論後，受到官媒批評，其微博也被打上禁言標簽，他也進行了公開道歉。《解放軍報》旗下媒體"鈞正平"當日發文回應稱，辱罵"冰雕連"，良心何在。中共青年組織共青團中央也發文指出："'冰雕連'，是對他們為國而戰的緬懷，更是我們心中永遠的豐碑。某些人不能一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心污蔑先烈。"

針對羅昌平被刑拘的消息，《環球時報》周五評論認為這是依法維護社會基本價值。文章指出，他（羅昌平）跌的這一跤很重，但並不偶然。希望羅昌平跌的跟頭能形成被廣泛聽到的警鐘。文章還強調，侮辱先烈與言論自由毫無關系，"侵犯英烈的名譽就是對整個國家和民族精神秩序的挑戰，這就是他們為什麼必須從法律上受到懲處的原因"。文章最後表示："我們希望，羅昌平是最後一個觸犯英雄烈士保護相關法律的公眾人物"。

何許人也？

今年40歲的羅昌平曾任《中國商報》首席記者、《新京報》深度報道部主編、《財經》雜志副主編。他被稱為"80後輿論領袖、新一代媒體領軍人物"。在其新浪微博被封前，擁有220多萬粉絲。

2013年，因微博實名舉報發改委副主任劉鐵男導致其落馬，羅昌平獲得透明國際組織頒發的年度清廉獎，成為獲此殊榮的第一位中國人。當年的他也登上了網易的"中國英雄譜"。羅昌平曾向《南方周末》表示，他的中國夢是"希望每一個人都能夠自由地表達"。

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