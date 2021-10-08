大陸登月研究證實 月球19.6億年前仍存在岩漿活動！

中國大陸透過去年底「嫦娥五號」從月球採回的月球樣品進行研究，證實月球在19.6億年前仍存在岩漿活動，使此前已知的月球地質壽命延長了約10億年。這也是透過嫦娥五號登月，第一篇完成並發表在國際期刊的學術論文。

據新華社報導，由中國地質調查局中國地質科學院地質研究所北京離子探針中心研究員劉敦一和地質所海外高級訪問學者澳洲科廷大學教授涅姆欽（Alexander Nemchin）所帶領的國際研究團隊，在嫦娥五號月球樣品研究方面取得了進展。

報導稱，團隊對嫦娥五號月球玄武岩開展了年代學、元素、同位素分析，證明月球在19.6億年前仍存在岩漿活動，為完善月球演化歷史提供了關鍵科學證據。

相關研究論文「嫦娥五號年輕玄武岩的年代與成分」於北京時間10月8日凌晨線上發表於國際學術期刊《Science》。這也是以嫦娥五號月球樣品為研究對象發表的首篇學術成果。

新華社指出，嫦娥五號任務採樣位置設計在月表最年輕的月海玄武岩區域，通過表取和鑽取兩種形式採集到共1,731克月球樣品，經月球樣品專家委員會評審，探月與航天工程中心審核，並報大陸國家航天局同意，今年7月12日，第一批月球科研樣品共計31份向13家科研機構發放。

報導表示，月球的岩漿作用在何時停止，一直是月球演化歷史研究中的重大科學問題之一。此前關於月球樣品的研究成果並未發現月球存在比29億年年輕的岩漿活動。科學界期盼能從嫦娥五號樣品研究中獲得更年輕的岩漿事件結果，以完善月球岩漿演化歷史。

研究團隊用詳盡的微區原位高分辨率二次離子質譜（SHRIMP）定年數據和堅實的岩石礦物地球化學數據，證明月球直至19.6億年前仍存在岩漿活動，使此前已知的月球地質壽命延長了約10億年。

新華社表示，目前中國大陸對嫦娥五號月球樣品的科學研究工作正在進行，第二批月球樣品發放工作按程序開展，相關科學成果將及時發布。