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港官員：「反外國制裁法」會在香港立法
香港行政會議召集人陳智思表示，相當肯定「反外國制裁法」會在香港實施，只是需要較多時間處理，細節仍待確定。
據星島日報報導，陳智思在接受彭博社採訪時指出，香港港府正與大陸官員、香港金融業界保持聯絡，研究如何在香港實施「反外國制裁法」，金融業正了解如何能夠確保有關法例，不會對跨國金融公司產生直接影響 。
大陸在今年6月推出「反外國制裁法」，之前有消息指，北京當局已決定擱置該法在香港立法，預計短時間內不會再提出。但陳智思表示，「反外國制裁法」將會在香港實施，只是需要較多時間處理。但在香港落實「反外國制裁法」前，需要作更仔細全盤考慮。
此外，陳智思還提及，香港仍將採取非常嚴格的出入境防疫措施，從英、美等地赴港者即使已接種新冠疫苗，仍須隔離檢疫21天，因為政府首要目標是盡快與中國大陸通關。
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