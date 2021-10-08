中美元首年底前會晤？大陸外交部回應了

美中高層會晤後，美國方面宣布年底舉行美中元首線上峰會。大陸外交部今天被問到此事，外交部發言人趙立堅回應表示，楊潔篪主任同蘇利文助理在會晤時，就兩國元首年底前舉行視頻會晤進行了討論。

大陸外交部發言人趙立堅8日主持例行記者會。有記者就中美元首可能舉行會晤一事提問。

趙立堅表示，根據兩國元首9月10日通話精神，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。

他說，「兩國元首在9月10日通話時，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，為落實兩國元首通話共識，楊潔篪主任同蘇利文助理在會晤時，就兩國元首年底前舉行視頻會晤進行了討論」。