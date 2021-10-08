媒體：中國轉移新疆維族勞工實例首次曝光

2019年5月，環球電子透過第三方仲介與新疆當局達成協議，接受「轉移計劃」下的維族勞工。從這個時間點到2020年2月期間，根據欽州市政府的通知，有6批約400名勞工被送到環球電子在廣西欽州的工廠。路透社采訪的欽州和和田的官員證實，其中至少1批、100多名勞工在新疆乘坐由政府資助的包機，途中還有警察護送。

《經濟日報》和欽州警方的官方社交媒體帳戶2020年2月28日在網上發布的照片顯示，這些勞工在黎明前在和田市的機場外排隊，然後乘坐飛機。根據欽州警方的一個社交媒體帳戶和欽州政府的帖子，十幾名穿制服的警察護送這些勞工通過南寧吳圩機場並登上巴士。隨後，這些大巴在警車的護送下，前往約120公裡外的欽州環球電子工廠。

環球電子這些維族勞工是由仲介雇用並支付工資，但沒有簽訂個人合同。公司發言人拒絕向路透社透露維族勞工的工資，只說他們的工資與該工廠的其他人一樣，「高於欽州當地的最低工資」。不過《經濟日報》報道，環球電子在2020年2月的調職中派出的勞工預計每月可賺取約3000元人民幣（465美元），根據中國國家統計局的數據，這與廣西省的平均製造業工資3719元差不多。

環球電子發言人對路透社表示，該公司目前在欽州工廠雇用了365名維吾爾族勞工，提到該公司承擔勞工從廣西當地機場或火車站轉移到欽州工廠的費用。

他說，公司不知道勞工是如何在新疆接受培訓的，也不知道誰來支付他們到廣西的交通費用，只說安排是由一個與新疆政府合作的仲介審核。她拒絕透露仲介的身份，所以路透社無法確定該代理人是獨立的還是為新疆政府工作。

環球電子發言人強調，公司對待維族員工與中國的其他勞工一樣，沒有強迫勞動等情事。但路透社無法採訪工廠勞工，因此無法確定他們是否被強迫在環球電子工作。然而，他們所面臨的條件具有強迫勞動標準定義的特徵，如在隔離狀態下工作，在警察的看守下工作，行動自由受到限制。

根據欽州政府公告和當地國家媒體的詳細報導，這些年輕的維族勞工不但在轉移途中受到警察的監視，在工廠生活期間也被新疆當局指派的管理人員監視，在獨立的宿舍裡睡覺，在隔離的食堂裡吃飯。非維族勞工則不受這種監督。

此外，維族人必須參加由欽州警方和司法部門在環球電子工廠內開展的所謂「教育活動」。根據環球電子工廠所在的欽州地區政府網站的通知，這是公司與地方當局達成的協議的一部分，路透社無法確定這些活動涉及什麼，但從官方文件看來，確定環球電子工廠的教育活動只適用於維族勞工。

中國官媒、當地警方通知和接受路透社採訪的政府官員稱，這些「管理人員」在維吾爾族勞工工作期間一直與他們在一起。一家公司還說，建立獨立的食堂是為了提供維族人特別的食物，並說允許新疆勞工「按自己的意願」共用宿舍。而法律教育是新疆難民營培訓項目的一個重要方面。

實地訪查

4月的一個公共假日期間，兩名路透社記者在訪問了欽州工廠，當時工廠沒有運營。廠內可以看到穿著維族服裝的婦女。隨後約6名警察還有欽州外事辦公室的官員代表團也來到工廠。這些官員證實有維族勞工在由環球電子的中國全資子公司駿陞科技(Gemstar Technology)經營的工廠工作。這些官員說，駿陞科技帶頭制定了2019年5月的勞工轉移協議。這些官員告訴路透社，不要拍工廠裡維族人的照片。

工廠外，廣西欽州早在勞工轉移計劃之前就設有針對維吾爾人的監視系統。根據路透社看到2018年6月的一份採購文件，當地警方購買了一套430萬元人民幣（67萬美元）的系統，用於建立「高危」人員黑名單，這些人包括「恐怖分子、新疆人和精神病人」。

該文件還列出了對「自動警報」的具體需求，當在該地區發現來自新疆的維族人時，該計算機系統會通過內部消息系統向警方發出警報。根據欽州警方官方網站2020年3月的一個帖子，環球電子同意向警方提供關於勞工的每日報告。

在回答路透社的問題時，中國外交部沒有談到環球電子相關問題，但否認在中國任何地方有強迫勞動的存在，表示「這種說法是捏造的謊言，強調新疆籍勞工在中國其他地區與所有勞工一樣，依法享有就業權、簽訂勞動合同的權利、獲得勞動報酬的權利，休息和休假的權利，獲得勞動安全和健康保護的權利，以及獲得保險和福利的權利以及其他合法權利。」新疆當局則沒有對評論請求作出回應。

系統性強迫勞動

環球電子的維族員工只是一小部分。路透社報道，根據中國官媒和政府文件，北京有組織地將維吾爾族勞工轉移到中國其他地區最早可以追溯到2000年代初。新疆官員在7月底說，大約在2016年大規模拘禁計劃開始的時候，相關計劃開始擴大。

類似這樣的計劃已經將成千上萬的維吾爾族勞工轉移到新疆和其他地區的工廠。國際特赦組織、人權觀察和其他權利團體援引外洩的中國政府文件和被拘留者的證詞說，他們被迫從事這種工作，這些計劃是強制性的，是中國控制該地區維吾爾族人口的總體計劃的一部分。

新疆官員在7月下旬的一次北京媒體會議上告訴記者，將勞工轉移到新疆以外的地方是很常見的，而且是自願的。新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相說：「不少勞動密集型產業非常適合新疆籍少數民族務勞工員的特點。因此，大家去內地擇業，這也是經濟發展規律在起作用。」

不過學術團體的調查與中國官方相左。智庫澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）2020年發布了一份報告，引用中文文件、衛星圖像分析和媒體報道指出，83個品牌與維族勞動力轉移項目有關。

在2020年初，隨著新冠病毒開始在中國蔓延，封鎖的制造業陷入癱瘓，路透社報道，約有1300名維吾爾人從新疆南部的和田地區被運走。據中國國家媒體《經濟日報》在2020年2月援引官員的話說，他們被送往全國各地的工廠，以緩解勞動力短缺，幫助工廠重新運轉。

新疆和田和喀什當局聘用的兩名勞工仲介告訴路透社，他們各自的目標是每年為新疆之外的公司安排多達2萬名維族人上工。他們和另一名仲介向路透社展示了今年已經完成的三份轉移合同的副本。其中包括一份1月的合同，將1000名勞工運送到湖北省孝感市的一家汽車零部件廠，這些勞工在轉移前必須接受「政治審查」。

這三名仲介告訴路透社，獨立的宿舍、警察護送和由第三方代理監督的付款是此類轉移的常規內容。其中一名仲介告訴路透社：「對於公司來說，維族勞工是最方便的勞工。一切都由政府管理。」

合作方回應

環球電子總部位於亞利桑那州的斯科茨代爾，但該公司在美國沒有工廠。除了遙控技術之外，環球電子還生產Ecolink品牌的家庭安全產品，在30個國家擁有3800多名員工，市場價值約為6.7億美元。

環球電子出售設備和軟件給索尼、三星、LG、微軟以及其他科技和廣播公司。而這幾家公司的社會責任報告中分別表示，他們禁止在其供應鏈中使用強迫勞動，並正在採取措施防止這種現象。路透於是就訪調的結果詢問他們的回應。

索尼拒絕對具體的供應商發表評論，但在給路透社的一份聲明中說。如果任何供應商被證實嚴重違反了其禁止使用強迫勞動的行為准則，那麼「索尼將采取適當的反措施，包括要求實施糾正措施和終止與該供應商的業務。」

微軟發言人說，該公司對任何違反其行為准則的供應商採取行動，直至終止其業務關系，但和環球電子合作已經結束。該發言人說：「自2016年以來，我們沒有使用過該供應商的硬體，也沒有與該工廠有任何聯繫。」

三星公司的一位發言人說，該公司禁止其供應商使用一切形式的強迫勞動，並要求所有就業都是自由選擇。他拒絕對此事發表評論。LG公司則沒有回覆路透社詢問。

環球電子的兩個最大的投資者是貝萊德公司和鐘琴塔顧問(Carillon Tower Advisers)附屬公司Eagle資產管理公司經營的基金。貝萊德公司拒絕發表評論。Eagle的一位發言人說：「自從意識到我們的一個投資項目存在所謂的勞工問題後，我們立即與該公司的高級領導層進行了接觸，他們保證勞工是有報酬的，受到人道的對待，是自由雇用。如果我們了解到其他情況，我們將採取適當的行動。」

美國國務院曾批評中國和其他幾個國家的政府縱容強迫勞動，說美國已經發現了 「關於中國政府在新疆採用國家支持的強迫勞動做法的可靠報告，以及涉及新疆以外的這些群體成員的強迫勞動情況。」

問責美企?

美國國務院發言人拒絕對此事發表評論，但表示，根據《美國人口販運受害者保護法》，有意從美國的強迫勞動中獲益是一種犯罪。

發言人在一份聲明中說：「該法規定，如果被告知道或不顧該企業從事強迫勞動的事實，在知情的情況下從參與企業中獲得經濟利益，或接受任何有價物品的行為屬於犯罪。聲明還說，該法規定，即使強迫勞動發生在另一個國家，在美國境內的個人或實體也要承擔刑事責任。」

國務院要求路透社向美國司法部尋求對此事的進一步評論，但尚未得到回應。

根據《1930年關稅法》第307條，向美國進口全部或部分由強迫勞動制成的貨物也是一種犯罪。環球電子告訴路透社，在其欽州工廠生產的產品只有「極少量 」出口到美國，但沒有說明誰購買了這些貨物。

該法律由美國海關和邊境保護局執行，該局可以扣押進口產品並對進口商進行刑事調查。海關表示，不對具體實體是否受到調查發表評論。

法律專家告訴路透社，鑑於證明犯罪的難度，美國起訴海外虐待行為強迫勞動的行為。國際企業責任圓桌會議（International Corporate Accountability Roundtable）副主任麥肯（David McKean）說：「按照目前的法律，當美國公司在美國境外建立、管理並從從事強迫勞動和其他侵犯人權行為的供應鏈中獲利時，美國政府能做的很少。」

美國國會正在審議《防止維吾爾族強迫勞動法》，希望通過建立法律推定任何在新疆制造的產品都是強迫勞動的結果，把證明並無使用強迫勞動制造的商品責任放在進口商身上，以加強限制。該法案的最新版本今年已在參議院通過，但尚未在眾議院通過。

(路透社)

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