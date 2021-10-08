中俄重申應遵守「禁止生化武器公約」 籲美方透明公開

中俄一同重申「禁止生化武器公約」是國際和平與安全的重要支柱，兩國並劍指美方及其盟友在境外展開的生物軍事化活動缺乏透明度，對中俄的國家安全造成嚴重風險，也損害相關地區的安全。

據大陸外交部網站消息，中俄雙方重申「禁止生化武器公約」應得到完全遵守和進一步加強，包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書，並通過定期協商與合作解決與「禁止生化武器公約」執行相關的任何問題。

中俄表示，在過去20年裡「禁止生化武器公約」締約國未能重啟核查議定書多邊談判，正是因2001年美國不顧各方共識並單方面退出，導致談判進程中止。

中俄稱，在軍民兩用科技快速發展的背景下，美國此舉導致生化武器風險不斷上升。另外也注意到，美國及其盟友在其境內開展的生物軍事化活動同樣引發了嚴重的遵約關切。

中俄也指出，美國及其盟友並未提供任何有意義的資訊以減輕國際社會的關切，敦促美國及其盟友以公開、透明、負責任的態度，對其境內外生物軍事化活動作出澄清，同時支持重啟「禁止生化武器公約」中的核查議定書談判，以確保美國及其盟友遵守「禁止生化武器公約」規定。

中俄最後稱，在明年舉行的「禁止生化武器公約」審議大會上，雙方將考慮任何能夠加強並以非歧視性方式促進其執行的倡議，並呼籲締約國採取建設性做法。