陸軍事專家：面對解放軍防禦體系 雄二E突防能力為零

雄二E型攻陸飛彈據稱射程可達1,200公里，被認為具備對中國大陸戰略目標進行縱深打擊能力。不過，《環球時報》7日引述大陸軍事專家宋忠平說法指出，雄二E飛行速度較慢，無法穿越解放軍的立體防禦體系。他甚至說，雄二E的突防能力為「零」。

立法院聯席會議本月6日初審通過2,400億元、共8項軍備的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，當中包括雄昇飛彈系統，即雄二E，引起大陸方面的注意。

畢業於解放軍第二炮兵工程學院（現為火箭軍工程大學），曾任解放軍第二炮兵工程學院教官的宋忠平接受《環球時報》訪問時表示，台灣的「雄昇導彈系統」是對雄二E進行技術改進，提高其射程。

報導稱，雄二E是在雄二的基礎上發展而來，雄二是反艦導彈，射程並不遠，經技術改造後的雄二E成為地對地飛彈，射程不斷提高。

宋忠平指出，從性能上講，雄二E和戰斧巡弋飛彈較類似，即高次音速，制導方式也比較傳統。但無論其如何進行技術升級，對解放軍所構成的威脅都非常有限。「也就是說，解放軍現在有足夠的手段來對付包括戰斧巡航導彈在內的武器。」

宋忠平說，台灣聲稱射程1,200公里的雄二E可以對大陸地區縱深目標實施打擊，但解放軍「解決」雄二E威脅的方法有很多。

首先，解放軍無論是海基、陸基還是空基各方面的飛彈攔截體系都會發生作用，都不可能讓雄二E構成威脅。

包括戰斧在內的巡弋飛彈都是高次音速，雖然可以在比較低的高度飛行，但其突防能力有限，因為飛行速度比較慢，無法穿越解放軍的立體防禦體系，「甚至可以說雄風二E的突防能力是零」。

其次，作為陸基巡弋飛彈，在發射之初就非常容易暴露，也就是說解放軍會在飛彈發射之前就能將其徹底摧毀。

此外，如果雄二E依舊使用商用的GPS，包括所謂圖形匹配制導，由於這種方式比較傳統，加上商用的GPS很容易被干擾，其制導精度非常有限。解放軍可以在各個重要節點實施攔截並干擾，讓其無法發揮應有戰鬥力。