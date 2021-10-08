快訊

蚵仔麵線20元挨批不食人間煙火 朱澤民竟回：我不抽菸

「不常吃才不清楚價格」 蘇貞昌要邀主計長去吃蚵仔麵線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍事專家：面對解放軍防禦體系 雄二E突防能力為零

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
早前曝光的雄二Ｅ飛彈車彈箱。 聯合報系資料照
早前曝光的雄二Ｅ飛彈車彈箱。 聯合報系資料照

雄二E型攻陸飛彈據稱射程可達1,200公里，被認為具備對中國大陸戰略目標進行縱深打擊能力。不過，《環球時報》7日引述大陸軍事專家宋忠平說法指出，雄二E飛行速度較慢，無法穿越解放軍的立體防禦體系。他甚至說，雄二E的突防能力為「零」。

立法院聯席會議本月6日初審通過2,400億元、共8項軍備的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，當中包括雄昇飛彈系統，即雄二E，引起大陸方面的注意。

畢業於解放軍第二炮兵工程學院（現為火箭軍工程大學），曾任解放軍第二炮兵工程學院教官的宋忠平接受《環球時報》訪問時表示，台灣的「雄昇導彈系統」是對雄二E進行技術改進，提高其射程。

報導稱，雄二E是在雄二的基礎上發展而來，雄二是反艦導彈，射程並不遠，經技術改造後的雄二E成為地對地飛彈，射程不斷提高。

宋忠平指出，從性能上講，雄二E和戰斧巡弋飛彈較類似，即高次音速，制導方式也比較傳統。但無論其如何進行技術升級，對解放軍所構成的威脅都非常有限。「也就是說，解放軍現在有足夠的手段來對付包括戰斧巡航導彈在內的武器。」

宋忠平說，台灣聲稱射程1,200公里的雄二E可以對大陸地區縱深目標實施打擊，但解放軍「解決」雄二E威脅的方法有很多。

首先，解放軍無論是海基、陸基還是空基各方面的飛彈攔截體系都會發生作用，都不可能讓雄二E構成威脅。

包括戰斧在內的巡弋飛彈都是高次音速，雖然可以在比較低的高度飛行，但其突防能力有限，因為飛行速度比較慢，無法穿越解放軍的立體防禦體系，「甚至可以說雄風二E的突防能力是零」。

其次，作為陸基巡弋飛彈，在發射之初就非常容易暴露，也就是說解放軍會在飛彈發射之前就能將其徹底摧毀。

此外，如果雄二E依舊使用商用的GPS，包括所謂圖形匹配制導，由於這種方式比較傳統，加上商用的GPS很容易被干擾，其制導精度非常有限。解放軍可以在各個重要節點實施攔截並干擾，讓其無法發揮應有戰鬥力。

解放軍 飛彈 導彈

延伸閱讀

談「長津湖」不符主旋律 中國媒體人遭官媒連番批評

被解放軍機籠罩的女王：英軍奔赴印太的兩大盤算

川普政府知情？美軍總長「不開戰解放軍密電」的國會自白

美F35剋星？解放軍電戰殲16D 珠海航展亮相

相關新聞

陸軍事專家：面對解放軍防禦體系 雄二E突防能力為零

雄二E型攻陸飛彈據稱射程可達1,200公里，被認為具備對中國大陸戰略目標進行縱深打擊能力。不過，《環球時報》7日引述大陸...

神舟13將升空 女太空人首駐「天宮」

在十一假期後，中國大陸擬「擇期」發射神舟十三號載人太空船，運送第二批三名太空人，前往自主建設的「天宮號」太空站。據大陸官...

走過50載風雨 港中大學生會解散

歷經半世紀風風雨雨，香港中文大學學生會昨發表聲明宣布解散，說堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。

陸紀念辛亥革命 陸委會籲勿參加

雙十國慶前夕，北京將在九日上午舉行辛亥革命一一○周年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表講話，強調和平統一，堅決反對外...

中共官媒：「蘇楊會」既有成果 也有嚴重分歧

針對美國白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事委辦公室主任楊潔篪會晤，中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進撰寫社評說，從會後新聞稿...

港府積極推展基本法23條立法 陸委會：持續密注

香港將推「基本法」第23條立法，陸委會發言人邱垂正7日說，輿論關切港府推動「基本法」23條立法，是否將進一步箝制人權自由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。