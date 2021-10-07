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北京將舉行紀念辛亥革命大會 陸委會：國人不應參加

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會副主委邱垂正。圖／取自聯合報系資料庫
陸委會副主委邱垂正。圖／取自聯合報系資料庫

雙十國慶前夕，北京將在9日舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平將發表講話，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。陸委會發言人邱垂正7日說，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶日，中共辦的活動是要否定中華民國主權；他更提醒，我方已制定「反滲透法」與「國安五法」，提醒國人不應參加或類此的統戰交流活動。

邱垂正7日在視訊的例行記者會上說，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶日。中華民國至今在台灣深耕茁壯，屹立不搖。中共紀念辛亥革命是為了合理化共黨專制，鞏固中共執政正當性，並對台灣進行統戰。

他稱，北京當局慣常利用辦理各種紀念活動，扭曲歷史事實，以升高其內部愛黨、愛國的民族情緒，企圖否定中華民國主權，矮化我國際地位，對此我方絕不接受，也無助兩岸關係良性互動。

邱垂正強調，台灣的未來應由2350萬人民共同決定，我方將關注對岸活動相關發展。為捍衛我國家主權與民主體制，防範中共對台統戰滲透，政府已完成「國安五法」修正，制定「反滲透法」，要提醒國人不應參加或類此的統戰交流活動，遵守兩岸條例與相關法律規範。呼應各界不呼應對岸的政治訴求。

中共 辛亥革命 習近平 陸委會 邱垂正

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