回應楊潔篪會蘇利文涉台言論 陸委會：台灣非其內政

針對中美高層楊潔篪與蘇利文會面，陸委會發言人邱垂正7日說，我方積極關注情勢發展。對於中方發布涉台立場，我方重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，更非其內政。中共利用國際場域宣示其一貫主張，並不會改變此一事實。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤時，要求美方停止利用涉台等問題干涉中國內政，美方則表示堅持一個中國政策。對此，邱垂正在7日的視訊記者會作上述回應。

邱垂正指出，我方認為北京當局應停止對台的施壓與脅迫，調整其對香港、新疆、民主人權，及在區域的高壓強制作為，我政府維持台海和平穩定政策一貫而堅定。遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進，將持續密注相關情勢發展與兩岸關係可能影響，審慎應處。

他並說，我方正告北京當局自我節制，切勿刻意製造事端。

對於美國總統拜登近日被問及台灣議題時表示，他和大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement）。邱垂正說，拜登是針對中共對台軍事挑釁所做的回應。美方也在第一時間說明，美國政府對台政策不變，依據「台灣關係法」與六項保證，維持對台灣堅若磐石的承諾，日本、澳洲與德國等國際社會，也對中共脅迫行徑表達嚴正關切。

至於共機擾台破紀錄等兩岸近日情勢，邱垂正表示，我方認為中共一再誤判區域情勢，共軍機艦連日來在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，嚴重破壞台海和平現狀，升高區域緊張，違反國際關係和平準則。陸委會已表達嚴正抗議，並要求北京當局應自我節制，立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。

他稱，我國防部對相關動態充分掌握，並妥適應處，面對可能衍伸的形式與狀況，我國安單位均做好評估，及各項處置準備。中共不放棄對台動武，是破壞兩岸現狀與發展的最大癥結。政府兩岸政策一貫而堅定，不挑釁、不衝突，並致力於維護台海和平穩定發展。