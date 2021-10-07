快訊

中共恐在2025侵略台灣？美國在第一島鏈的合縱連橫

主計長稱蚵仔麵線「1碗20元」 阿宗麵線說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情勢影響 我駐港處今年不舉辦雙十慶祝活動

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

陸委會發言人邱垂正7日表示，我駐港處因無國內駐派人員，以及香港整體不利情勢，駐港處今年將不會在香港舉辦雙十國慶相關活動。

我駐港最後一名人員倪伯嘉已在今年7月30日返台；在十月十日雙十國慶前，香港保安局警告香港民眾勿在十月十日「從事將台灣從中國分裂的行為」。

邱垂正7日表示，基於我駐港處已無國內派駐人員，以及駐地整體不利情勢等考量，今年我駐港處將不會在香港舉辦雙十國慶相關活動。但在台灣，港澳各界舉行雙十國慶的活動仍將持續舉行。

他說，因為香港各界長久以來普遍認知，國父孫中山先生在1911年推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程，與香港密不可分。針對香港各界自主舉辦辛亥雙十相關活動，強烈呼籲有關方面應正視歷史事實，應保障港人言論集會的自由權利。

香港 國慶 邱垂正 陸委會 孫中山

延伸閱讀

辛亥革命110年 吳伯雄呼籲孫中山思想應再度成為顯學

基進黨提告 朱立倫批浪費司法資源：我引用的都是事實

女兒「不知孫中山」遭酸民出征　吳淡如蒐證報警

不滿人事安排徐巧芯退群？朱立倫：她手機不好我送她

相關新聞

胡錫進：美國實力無法遏制中國 對華態度明顯調整

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪結束與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世長達6小時的會晤後，環球時報總編輯胡錫進分...

北京將舉行紀念辛亥革命大會 陸委會：國人不應參加

雙十國慶前夕，北京將在9日舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平將發表講話，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干...

回應楊潔篪會蘇利文涉台言論 陸委會：台灣非其內政

針對中美高層楊潔篪與蘇利文會面，陸委會發言人邱垂正7日說，我方積極關注情勢發展。對於中方發布涉台立場，我方重申，台灣從來...

情勢影響 我駐港處今年不舉辦雙十慶祝活動

陸委會發言人邱垂正7日表示，我駐港處因無國內駐派人員，以及香港整體不利情勢，駐港處今年將不會在香港舉辦雙十國慶相關活動。

吳京綠色運動服抄韓劇「魷魚遊戲」？ 中韓掀罵戰

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」最近在全球暴紅，劇中的綠色運動服也在劇迷心中留下深刻的印象。最近，有韓媒引述學者指出，...

600天未出國門…習不赴G20 可能也不出席聯國氣候大會

彭博報導中國國家主席習近平將不會出席月底在羅馬舉行的G20峰會，歐洲外交官懷疑，習若不出席羅馬峰會，是否會參加在11月初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。