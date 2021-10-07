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情勢影響 我駐港處今年不舉辦雙十慶祝活動
陸委會發言人邱垂正7日表示，我駐港處因無國內駐派人員，以及香港整體不利情勢，駐港處今年將不會在香港舉辦雙十國慶相關活動。
我駐港最後一名人員倪伯嘉已在今年7月30日返台；在十月十日雙十國慶前，香港保安局警告香港民眾勿在十月十日「從事將台灣從中國分裂的行為」。
邱垂正7日表示，基於我駐港處已無國內派駐人員，以及駐地整體不利情勢等考量，今年我駐港處將不會在香港舉辦雙十國慶相關活動。但在台灣，港澳各界舉行雙十國慶的活動仍將持續舉行。
他說，因為香港各界長久以來普遍認知，國父孫中山先生在1911年推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程，與香港密不可分。針對香港各界自主舉辦辛亥雙十相關活動，強烈呼籲有關方面應正視歷史事實，應保障港人言論集會的自由權利。
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