胡錫進：美國實力無法遏制中國 對華態度明顯調整

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪結束與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世長達6小時的會晤後，環球時報總編輯胡錫進分析稱，會晤是有成果的，但對照雙方新聞稿仍可看出兩國的嚴重分歧。而從美方近期言行來看，胡錫進認為，美國對華態度明顯有所調整，這是因為美國的實力已無法遏制中國的發展。

胡錫進7日下午在其個人微信公眾號發文分析此次中美高層會晤。他表示，雙方發布的新聞稿在各自的語境中都更加積極，這表明會晤是有成果的。

包括：雙方都談到，要落實兩國元首9月10日通話的精神；公開的新聞稿都沒有針對對方的負面描述和指責，對分歧的用詞比較含蓄；美方官員對媒體透露，雙方還討論了兩國元首今年底之前舉行視訊會晤的可能性。

但胡錫進指出，對照雙方新聞稿，仍可看出兩國的嚴重分歧。楊潔篪強調，中方反對以「競爭」來定義中美關係，而美方的新聞稿卻仍兩次用美方通常的語境談論「競爭」。

文章表示，可以看出，美方對中美關係的戰略定義以及對華政策的基本思路沒有變。美方新聞稿強調將繼續投資美國的國家實力，並與盟友和合作夥伴密切合作，這與美國常說的「從實力地位出發」並強化盟友體系與中國激烈競爭的主旨是一樣的。

另一方面，美國近期又反覆強調不想打「新冷戰」，要防止競爭變成對抗。美國貿易代表戴琪還表示美國不追求脫鉤，願意在新的基礎上「重新掛鉤」。此外，美國還釋放了華為前財務長孟晚舟，並準備重啟中美經貿磋商等等。

胡錫進說，從美國的行動和積極表態來看，美方的對華態度有所調整也是明顯的。

他認為，中國不作原則性讓步、堅持做好自己的事情，這一根本策略正在產生效果。美方總說要「從實力地位出發」，但其實力遠遠不夠實現遏制中國發展的野心。

文章稱，美國加強盟友體系，主要拉住的是澳洲和日本。「但過去是澳日狐假虎威，現在更像是美國虎假狐威，老虎和狐貍誰仗誰的勢倒過來了，美國的對華全面攻勢迅速顯現疲態」。

胡錫進表示，「現實在一定程度上教育了華盛頓，它不得不緩和一些力有不逮的對華衝突，調整對華政策的節奏」。但在美國反華輿論甚囂塵上的時候，這種調整的空間又是有限的，因此不能對拜登政府「改弦更張」抱有幻想。