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成立51年 香港中文大學學生會今宣布解散

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港中文大學學生會7日中午在臉書發表聲明宣布解散。（取自中大學生會臉書）
香港中文大學學生會7日中午在臉書發表聲明宣布解散。（取自中大學生會臉書）

成立已半個世紀的香港中文大學學生會，7日11時許在臉書發表聲明宣布解散。聲明表示，「為同學最大利益著想」，已於9月10日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。「自此，歷五十一屆，堅持由民主程序產生的中大學生會，成為歷史」。

對於解散的理由，聲明表示，一直以來，作為中文大學一員，學生會與校方關係雖時有張馳，仍有溝通之道。「即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位」。

「然而，自今年二月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求我們向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。對此，學生會曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會『不需要』獨立註冊。若順應法律意見，學生會五十年之歷史恐終於此朝；否之，我們則難以自處的兩難」。

聲明最後稱，「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來。感謝中大同學及社會各界多年來與我們同行。中大學生會雖已解散，但中大人仍在」。

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