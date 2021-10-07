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陸評美中會晤後 雙邊關係下一階段發展路線圖將出爐

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸學者分析，美中蘇黎世會晤後，雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐。新華社
大陸學者分析，美中蘇黎世會晤後，雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐。新華社

美中蘇黎世會晤談判順利結束，對經貿爭端、「新冷戰」對抗的雙邊關係會有突破？復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，中美雙方經貿問題並不是此次雙方高層對話的重點，因為中美雙方經貿團隊即將對話，會晤取得的進展是雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐，且中美有望在雙方均關切的重要問題上展開合作。

吳心伯在鳳凰網《風向》專訪時指出， 此次蘇黎世會晤中，中美雙方經貿問題並不是對話的重點，這些問題要留給即將舉行談判的經貿團隊商討，但是雙方會將經貿問題置於中美雙邊關係發展架構下，就一些基本的原則問題進行對話和討論。

目前，關稅問題並不是主要關切，因為關稅對於美國的影響超過了對中國的影響，高額的關稅並沒有影響中國對美國的商品出口，這種出口反而呈現上升趨勢。

吳心伯認為，事實上中方的關切則是集中於美國的對華制裁，尤其是美國對於中國實體和個人的制裁，以及美國在科技領域對中國的封鎖和打壓，影響全球供應鏈和價值鏈。

特別是美國貿易代表戴琪4日發表對華貿易政策講話，提出了再掛鈎re-coupling的說法，意味將重新理順美中的經貿關系，調整經濟規則。

吳心伯指出，預期在蘇黎世會晤後，將有兩方面的進展。第一，雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐。第二，中美將在雙方均關切的重要問題上展開，並取得一些成果，比如，在台灣問題上，中方將密切關注美方下一步的言行。同時，中國也著重注意美國在香港問題、新疆問題的表態，以及美方針對中國提出的「兩張清單」的回應和行動。

另一方面是確定合作領域以及優先合作議題：包括氣候變化、疫情防控、經濟復甦、伊核問題、阿富汗問題、半島核問題等。

他分析，此次會晤屬於中美關係的微調。因為拜登政府經過阿拉斯加和天津兩次會談，意識到此前「自以為是」的政策行不通，所以在9月雙方元首直接通話後，拜登政府就對華政策進行了戰術性調整，儘管這是積極的跡象，但他判斷，美國在戰略層面對中國的基本認知和判斷不會改變。

美國 復旦大學

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