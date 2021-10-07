美中蘇黎世會晤 各自表態

美中蘇黎世會晤歷經5個多小時今（7）日凌晨結束， 這是繼安克拉治和天津之後，中美高層官員的第三次面對面會晤，根據會後美中媒體報導，不約而同都用會議進行「成功」來形容這次面對面談判，但美中關係真的峰回路轉、回暖？從報導細節，看得出雙方仍是各自表態。

在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世會晤結束後，美國白宮舉行記者會，美媒報導，美方官員透露，中美原則上同意，雙方元首將在「年底前舉行線上會晤」。而新華社、央視等大陸官媒則是報導，中美將保持高層接觸；且雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。

新華社報導還強調，美方在會中表示堅持一個中國政策。而楊潔篪則向美方闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方的報導則是，蘇利文提出美方對中國行動感到關切的領域，包括與人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動。蘇利文明確表示，在美國繼續投資於自己的國力、並與盟友和合作夥伴密切合作的同時，還將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

值得注意的是，楊潔篪表明中方反對以「競爭」來定義中美關係。他還針對蘇利文在此次會晤中，提出了中美兩國有興趣合作、應對重大跨國挑戰的領域，以及管理中美關係中風險的方法。回應表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策。楊潔篪還重申，中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。要美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。

儘管美國在會後表示，此次會晤比之前與中國的交流更有意義、更具實質性和建設性。不過，據現場採訪的陸媒形容，這場會晤雙方談判代表積極表態，使得會面很成功，但雙方會晤5個小時後離開時，中方走正門而美方走側門，臨走雙方都沒有再互動，也沒有回應媒體提問，分道揚鑣後各走各的，很難用回暖來形容彼此關係。

更有趣的觀察是，會議結束後陸媒進入舉行過談判的會議室，發現美中高層進行談判的桌子，不是酒店提供的，而是從中國駐瑞士大使館借來的。也正是中方的介入和安排，讓美中會晤的畫面似曾相識，更體現中方的面面俱到。