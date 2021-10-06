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港居大不易 林鄭月娥：未來十年香港可興建約33萬個房屋

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首林鄭月娥6日表示，未來10年香港可興建約33萬個公共房屋。圖／取自知乎
香港特首林鄭月娥6日表示，未來10年香港可興建約33萬個公共房屋。圖／取自知乎

香港特首林鄭月娥6日在表示，香港政府已尋得約350公頃土地，未來10年香港可興建約33萬個公共房屋。

林鄭月娥6日在香港立法會發表她任期內的最後一份施政報告時指出，港府在2018年將公私營房屋比例由60:40調整至70:30，未來十年，港府已找到約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足十年期預計的30萬1000個公營房屋單位的需求。

林鄭月娥說，港府五年任期內的公營屋建屋量達9萬6500個，較上五年增加3萬個。30多萬個房屋可能只有三分之一在首五年落成，目前港府已督促有關部門爭取盡快建成更多房屋。

在私營屋方面，她指出，爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個房屋的用地。港府有信心維持私營房屋土地供應的穩定。

林鄭月娥還強調，在多管齊下的土地供應策略下，港府同步推進多個新發展區項目以及東湧東填海工程。為確保十年後有持續土地供應，港府積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究。

同時，她表示，港府會採取進一步檢視「綠化地帶」等措施，加快土地供應。

香港特首 林鄭月娥 香港

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