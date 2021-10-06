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回應戴琪對陸經貿談話 新華社：美方應改弦更張
針對美國貿易代表戴琪近日對中國大陸的貿易政策，新華社發表時評稱，美方應採取前車之鑑，對華經貿政策應改弦更張。
針對戴琪講話，新華社的評論指出，美方一方面稱無意「激化」與中國的貿易緊張局勢，另一方面又無視美國單方面挑起對華貿易戰引發的惡果，無意於採取「補偏救弊」的建設性措施。
評論並稱，貿易戰只會帶來雙輸。事實已證明，美國揮舞關稅和制裁大棒的作法，既妨害中國和美國經濟發展，包含沒有增加美國的關稅收入，貿易戰並未讓美國製造業遷回美國。
評論強調，拜登政府應牢記前車之鑑，做好中美經貿關係這道「必答題」。期待美方改弦更張，切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，與中方相向而行，推動中美經貿關係健康穩定發展，更好造福兩國人民和世界各國人民。
戴琪近期在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，首度對外說明拜登政府的對陸貿易政策概要，她在近25分鐘的致詞說，長期以來，中國大陸未遵守全球貿易常規，損害了美國與其他國家繁榮。
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