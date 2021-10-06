港府今公布施政報告預計涉及房屋問題 擬設港版發改委

香港本屆政府今日將公布任內最後一份「施政報告」，港特首林鄭月娥昨日在行政會議召開時展示「施政報告」的封面，並稱施政報告會聚焦未來，把握機遇，特別是港人關心的房屋和土地供應問題。另有消息指出，政府建議開設港版發改委，研究重要政策。

據多家港媒報導，預計這份「施政報告」將成為香港主權移交以來，首度在土地房策上「動刀做大手術」，包括討論新界北發展、祖堂地鬆綁及私人協同發展，更可能考慮由洪水橋興建跨境鐵路系統接駁深圳前海等。

此外，據稱，政府建議開設新的智囊架構，直接向香港特首提供發展方向，功能類似大陸的發改委、港府前中央政策組，以及特首辦高級特別助理的功能。該部門可能也是為「十四五」規劃而設立，研究香港如何在中國大陸的國家規劃中抓住發展機遇。

對於香港房屋的問題，在大陸「十一」前夕，香港中聯辦主任駱惠寧在視察香港居民壅擠的居住條件時，曾說了一句「耳聞不如目睹啊！」並表示他看了之後心裡十分沉重。駱惠寧還說，「安居才能樂業」，住房問題已成為香港最大的民生問題，必須加大力度解決住房問題，既是北京當局的關切，也是廣大香港市民的期盼。