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耿爽聯合國發言 批評美方與英澳的核潛艇合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸駐聯合國副代表耿爽。圖／取材自推特
中國大陸駐聯合國副代表耿爽。圖／取材自推特

大陸常駐聯合國副代表耿爽5日表示，國際安全形勢深刻演變，多邊軍控與裁軍體系處於十字路口；他並批評美英國澳洲的核潛艇合作。

據央視新聞報導，耿爽在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會舉行一般性辯論上作上述表示。

他強調，國際社會面臨四大抉擇，包含是重拾冷戰思維，還是弘揚多邊主義？是奉行實用主義，還是履行責任義務？是推行地緣戰略，還是堅持客觀公正？是濫用自身優勢，還是鼓勵開放包容？國際社會應從人類命運共同體理念出發，以負責任的態度作出明智選擇。

耿爽並在發言中對美國升級核武庫，推進全球反導系統建設，在亞太和歐洲部署陸基中導，與英國和澳洲開展核潛艇合作，推遲化武銷毀，獨家反對生化武器核查議定書談判，長期抵制外空軍控進程，借發展新興科技謀求軍事優勢，利用伊核、朝核、敘利亞化武等地區防擴散熱點問題推行地緣戰略等行徑提出批評。

他並敦促日本撤銷將核汙染水排海的錯誤決定，以公開透明和負責任的方式妥善解決國際社會關切。

澳洲 聯合國 英國

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