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林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架

各國軍艦雲集 共艦也在東海進行實戰化對抗演練

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
共軍「蘇州艦」最近在東海某海域進行實戰化演訓，圖為蘇州艦發射火炮。（東部戰區）
共軍「蘇州艦」最近在東海某海域進行實戰化演訓，圖為蘇州艦發射火炮。（東部戰區）

近來有多國軍艦行經台海或南海。解放軍蘇州艦今天發布在東海某海域進行演訓的消息，稱艦上每天拉警報，官兵進行一場實戰化背景條件下的對抗演練。

蘇州艦是解放軍052D型的新一代導彈驅逐艦，滿載排水量七千噸，今年才加入共軍海軍的戰鬥序列，是共軍具有編隊區域防空作戰能力、對海超視距打擊能力。

共軍東部戰區微信公眾號報導，「國慶佳節來臨之際，正在海上執行戰備巡邏任務的東部戰區海軍某驅逐艦支隊蘇州艦拉響戰鬥警報」。

汪姓副艦長稱，這次出海，蘇州艦始終處於高強度戰備訓練狀態，艦上每天都要拉響警報，官兵們「不解征衣」已成常態。

他們針對擔負常態化戰備值班任務實際，緊盯當面海域敵情，瞄準強敵對手，結合艦艇性能，加強作戰問題研究和敵情研判。

展開全要素、全流程、全員額戰備緊急拉動和戰備等級轉進演練，突出以戰載訓、戰訓融合，組織艦艇進行對海攻擊、防空、反潛、防化、損管等科目訓練，強化官兵對任務海域的觀察研判，隨時處置突發海情。

解放軍 海軍 公眾號

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