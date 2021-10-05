共機大規模擾台 環時挑明「阻止美台戰略融合以制中」

中共解放軍軍機近日持續大批進入台灣西南防空識別區，引起國際關注。陸媒環球網發表「環球銳評」挑明地說，美台試圖製造台灣融入美國以遏制中國為目標的印太戰略新的現實，大陸一定會阻止台灣與美國戰略的融合。

針對共軍近期行動，陸委會表示，共軍此舉升高區域緊張，要求北京當局立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。中共霸道侵犯、企圖脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更已威脅區域安全秩序，完全無助於兩岸良性互動，台灣人民絕不會屈服妥協。

環球網刊發評論稱，蔡英文上台後打破了兩岸和平合作現狀，美台試圖製造台灣融入美國以遏制中國為目標的印太戰略新的現實。大陸不會吞下這苦果，一定會阻止台灣與美國戰略融合，堅決遏制這一態勢與「台獨」的對接。

針對軍事動作，文章指，解放軍空軍的密集行動，不僅是對台當局的嚴厲警告，也清晰刻畫了台海局勢的嚴重程度，同時警告台當局的支持者們。大陸已展開全面軍事鬥爭準備，解放軍在台海地區的各項演練早已不再局限宣示主權，而是實施攻台所需的各種集結、調動、突擊和後勤準備。

評論強調，中國絕不會允許台灣分裂出去，也不會允許它成為美國對華戰略圍堵的前哨陣地存在下去。

評論並正告「台當局和它的支持者們」稱，不要繼續玩火，大陸武力打擊台獨的準備一日強於一日，在中美關係不斷嚴重惡化下，大陸軍事解決台灣問題的國際政治顧慮已前所未有地降低。「如果美台不主動扭轉這個局面，大陸以軍事手段懲罰台獨最終一定會被觸發。」