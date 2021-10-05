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港版國安法下收緊管制 陸委會諮委：香港投資風險增

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會近日就香港經濟情勢，召開諮詢委員會議。（圖／報系資料庫）
陸委會近日就香港經濟情勢，召開諮詢委員會議。（圖／報系資料庫）

陸委會近日就香港議題，召開第29次諮詢委員會議，內容於5日公開。針對港版國安法通過後，香港的經濟前景，有陸委會諮委坦言，近年港人的言論、集會結社等自由受到大幅限縮，在中國大陸嚴管下，香港投資風險亦有所增加，台灣應密切關注情勢發展。

陸委會第29次諮詢委員會議，主題為「香港經貿及金融情勢發展前瞻」。學者引言指出，香港作為國際金融中心的主要功能，包括貿易金融、企業籌資與法律金融專業服務；而法律、金融及仲裁等專業服務，均有賴於獨立與開放的司法環境，以及可信任且穩定的政治體制。

但在近年反送中抗爭、港版國安法上路的紛擾下，雖有部分委員認為，目前香港在金融、會計、資訊、法律服務方面尚無明顯變動，但也有諮委表示，近年港人的言論、集會結社等自由受到大幅限縮，在中國大陸嚴管下，香港投資風險亦有所增加。

因此陸委會諮詢委員提醒，香港在法制上的獨立性、與中國大陸的區隔性，是否會愈益淡化，應是各界後續關注重點；另一方面，台灣與香港在全球經貿體系中，各有其分工與功能，且關係密切，如今香港遭遇變局，台灣應密注情勢發展。

部分委員指出，台灣如欲承接香港外流的資金，必須不斷優化自身的發展條件，另在引才、留才部分，薪資並非主要誘因，友善的生活及教育環境，才是有效因素。有委員也建議，政府可再研議放寬或簡便來台港生居留之相關政策措施，以利強化留才。

香港 港版國安法 陸委會

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