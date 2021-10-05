傳楊潔篪今飛瑞士 與美國安顧問磋商「拜習會」

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪傳今（5）日飛赴瑞士，將與美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)舉行會談，洽商大陸國家主席習近平與美國總統拜登舉行峰會的可能性。

楊潔篪今年3月中在美中高層會談，對美國國務卿布林肯和美國國安顧問蘇利文嗆聲「美國沒資格居高臨下同中國說話！」事隔近7個月，據香港南華早報報導，這次楊潔篪再會蘇利文，可以看作是雙方試圖重建溝通管道、落實兩國領導人共識的一次會晤。

據報導，消息人士透露，楊潔篪今日飛往瑞士，預定6日與蘇利文與行會談。距離9月拜習熱線不到一個月，美中高層再傳出最新的進展。

消息人士並表示，楊潔篪此行與蘇利文會談議程之一是磋商「拜習會」，舉行美中兩國元首峰會。

今年3月18、19日兩天在阿拉斯加州安克拉治舉行了中美高層會談，楊潔篪和大陸外長王毅在會談中儘管與美方有嚴重的分歧，導致不歡而散，不過在會後，大陸外交部聲稱進行了建設性的對話。