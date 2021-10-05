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談敘利亞 耿爽：成立「化武問題調查組」超出協商傳統

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。（圖／取自澎湃新聞）
中國常駐聯合國副代表耿爽。（圖／取自澎湃新聞）

聯合國安理會於美東時間4日，舉行敘利亞化武問題公開會，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方一貫堅決反對任何國家、組織或個人在任何情況下、出於任何目的使用化武，敦促化學武器擁有國盡早銷毀所有化學武器。但他也提到，成立敘利亞化學武器問題調查鑑定組超出協商傳統，中方對此表示關切。

耿爽說，在今年9月聯大一般性辯論中，敘利亞外交部長表示，敘方堅決反對任何人在任何情況下使用化學武器，願和禁止化學武器組織（OPCW）保持合作，解決未決問題，中方讚賞敘方上述表態。

但對於部分國家，提出成立敘利亞化學武器問題調查鑑定組，耿爽說，這超出禁化武組織協商一致的傳統，包括中方在內的很多國家都對此表示關切。

他還說，希望禁化武組織技術秘書處堅持技術屬性，秉持公正、客觀、獨立的精神做好本職工作，推動使用化武追責問題回歸公約框架。

耿爽認為，對話合作是解決敘化武問題的正確方式，過度施壓只能適得其反，另敘利亞政府和禁化武組織技術秘書處對不少問題存在不同解釋。他說，中方始終認為，雙方應尊重科學事實，堅持客觀公正，繼續充分討論，努力相向而行，爭取早日共同解決未決問題。

耿爽最後又表述中方立場，指出中方一貫堅決反對任何國家、組織或個人在任何情況下、出於任何目的使用化武，希望世界早日擺脫一切化學武器，敦促化學武器擁有國儘早銷毀所有化學武器。

敘利亞 聯合國

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