港媒指北京擱置反制裁法在港適用 金融圈鬆口氣

大陸全國人大常委會原訂於今年8月的會議上，審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議案，惟最後關頭出現戲劇性變化，人大常委譚耀宗在會議閉幕當天稱，委員長會議決定暫不表決議案，並對有關問題繼續進行研究。香港01引述消息指，北京已拍板擱置反制裁法在香港本地立法，預料短時間內不會再提出。商界人士並透露，有香港金融機構及中資高層曾直接向大陸副總理劉鶴反映，擔心反制裁法令金融機構「兩面不是人」。

據報導，大陸全國人大常委會將於本月19日至23日召開會議，外界關注會否將《反外國制裁法》再度提上議程，譚耀宗昨稱暫時未收到通知會繼續討論。

商界人士向香港01表示，有香港金融機構及中資高層曾向劉鶴陳情，擔心將《反外國制裁法》納入附件三，令金融機構左右做人難，執行或不執行某方要求皆動輒得咎。該人士指，反制裁法一旦納入附件三，反而為美國提供平台擾亂香港金融穩定，自招麻煩，更有可能令外資轉投其他國家或地區，「益了新加坡」。

有資深建制派則指，不相信北京會放棄反制外國制裁手段，北京可能考慮到香港的實際情況而暫緩，但即使不再推進本地立法工作，港府仍有不少行政措施回擊外國制裁。

金融界立法會議員陳振英指，擱置是指「聽多些意見、聆聽多些再決定下一步」，提到最近中美關係隨著孟晚舟獲釋等事件，或起了新變化。他強調，永遠歡迎任何事情，「聽多些再去做決定」。

被問到擱置《反制裁法》是否有利香港營商環境、釋除部分人士憂慮，陳振英坦言難以評估，因「本來無一物，日日都做緊生意」，又指曾聽過一小部分業界人士對《反制裁法》有擔心，認為擱置《反制裁法》可令這小部分人也放下心頭大石。他又指，最近北京推出前海方案、理財通、債券通等，認為業界可將集中力放在業務發展上。

港行政會議召集人陳智思今出席活動時指，大陸已就《反外國制裁法》立法，某程度上香港須跟隨，又指香港作為國際金融中心，需要時間研究本地立法方式，相信北京會體諒，並給予足夠時間令香港考慮如何避免對金融界造成不必要的影響。

譚耀宗則說，《反外國制裁法》是大陸的國家法律，相信人大常委會必全面、小心處理相關問題，但指暫未接獲本月會議將討論《反制裁法》的通知。