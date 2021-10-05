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港媒指北京擱置反制裁法在港適用 金融圈鬆口氣

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
8月18日，大陸十三屆全國人大常委會第三十次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。委員長栗戰書出席會議。新華社
8月18日，大陸十三屆全國人大常委會第三十次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。委員長栗戰書出席會議。新華社

大陸全國人大常委會原訂於今年8月的會議上，審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議案，惟最後關頭出現戲劇性變化，人大常委譚耀宗在會議閉幕當天稱，委員長會議決定暫不表決議案，並對有關問題繼續進行研究。香港01引述消息指，北京已拍板擱置反制裁法在香港本地立法，預料短時間內不會再提出。商界人士並透露，有香港金融機構及中資高層曾直接向大陸副總理劉鶴反映，擔心反制裁法令金融機構「兩面不是人」。

據報導，大陸全國人大常委會將於本月19日至23日召開會議，外界關注會否將《反外國制裁法》再度提上議程，譚耀宗昨稱暫時未收到通知會繼續討論。

商界人士向香港01表示，有香港金融機構及中資高層曾向劉鶴陳情，擔心將《反外國制裁法》納入附件三，令金融機構左右做人難，執行或不執行某方要求皆動輒得咎。該人士指，反制裁法一旦納入附件三，反而為美國提供平台擾亂香港金融穩定，自招麻煩，更有可能令外資轉投其他國家或地區，「益了新加坡」。

有資深建制派則指，不相信北京會放棄反制外國制裁手段，北京可能考慮到香港的實際情況而暫緩，但即使不再推進本地立法工作，港府仍有不少行政措施回擊外國制裁。

金融界立法會議員陳振英指，擱置是指「聽多些意見、聆聽多些再決定下一步」，提到最近中美關係隨著孟晚舟獲釋等事件，或起了新變化。他強調，永遠歡迎任何事情，「聽多些再去做決定」。

被問到擱置《反制裁法》是否有利香港營商環境、釋除部分人士憂慮，陳振英坦言難以評估，因「本來無一物，日日都做緊生意」，又指曾聽過一小部分業界人士對《反制裁法》有擔心，認為擱置《反制裁法》可令這小部分人也放下心頭大石。他又指，最近北京推出前海方案、理財通、債券通等，認為業界可將集中力放在業務發展上。

港行政會議召集人陳智思今出席活動時指，大陸已就《反外國制裁法》立法，某程度上香港須跟隨，又指香港作為國際金融中心，需要時間研究本地立法方式，相信北京會體諒，並給予足夠時間令香港考慮如何避免對金融界造成不必要的影響。

譚耀宗則說，《反外國制裁法》是大陸的國家法律，相信人大常委會必全面、小心處理相關問題，但指暫未接獲本月會議將討論《反制裁法》的通知。

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