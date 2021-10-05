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人權議題交鋒 陸駐聯合國代表嗆美：收起傲慢偏見

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國常駐聯合國代表張軍。環球網
中國常駐聯合國代表張軍。環球網

10月4日，第76屆聯大繼續舉行一般性辯論，針對美國、德國等就涉疆、涉港、涉藏問題發表人權有關言論，中國大陸常駐聯合國代表張軍發言反駁，強調中方堅決反對個別國家濫用聯合國平台蓄意挑起對抗，藉人權問題干涉中國內政，「正告美國趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、錯上加錯」。

中美角力正在聯合國上演，據環球網報導，張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，製造謊言，對中國進行無理指責。所謂新疆存在種族滅絕，這是美國上屆政府惡意炮製的世紀謊言。謊言重複一千遍還是謊言。美方說法毫無依據，根本目的是搞亂中國，阻撓中國的發展。

他並指，國際社會真正需要關注的恰恰是美國的人權狀況。美國選擇性地忽視印第安人血淚史、黑人奴隸剝削史，企圖將黑暗的過去埋葬在歷史當中。在美國，白人至上、歧視非裔、仇恨亞裔、伊斯蘭恐懼症等極端思潮氾濫不止，釀成數不勝數的悲劇。美國政府消極抗疫，眼睜睜看著70萬國民死於新冠肺炎疫情，還大搞疫情政治化、汙名化，企圖轉移國內矛盾，拖累全球抗疫合作。

張軍說，如果美國真的關心人權問題，就該放棄雙重標準和選擇性失明。他反問，為什麼不去看看加拿大寄宿學校中原住民兒童的遺骸？為什麼不向濫殺阿富汗平民的盟國士兵追責問責？為什麼對歐洲國家普遍歧視和迫害穆斯林的行為緘口不言？

他強調，世界需要對話而不是對抗，各國應選擇合作而不是製造分裂。正告美國及其追隨者們趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、口是心非、錯上加錯。

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