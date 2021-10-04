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共機「4天145架次」擾台 陸委會：不負責任的挑釁

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共解放軍機4日擾台示意圖。（國防部提供）
中共解放軍機4日擾台示意圖。（國防部提供）

大陸進入「十一」期間4日以來，派出145架次共機擾台，4日更以52架次破單日紀錄。陸委會晚間對此聲明，中共解放軍此舉嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張，要求北京當局立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。

陸委會還說，「中華民國台灣」有決心堅定捍衛國家主權尊嚴與台海和平，對岸切勿一再誤判情勢、製造事端。

陸委會表示，我方已充分掌握共軍動態並做適切應處，也積極與友我國家密切溝通合作。陸委會強調，中共不放棄對台用武，頻繁在我周邊海空域軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則。其霸道侵犯、企圖脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更威脅區域安全秩序，完全無助於兩岸良性互動，台灣人民絕不會屈服妥協。

對中共連日派軍機擾台，美國國務院發言人普萊斯3日也發表聲明稱，美方對中方在台灣附近軍事挑釁活動深表關切，此舉易引發誤判，破壞地區和平穩定，敦促中方停止對台施壓與脅迫。美將依據美中三個聯合公報及與台灣關係法、對台六項保證維持對台承諾，支援台加強自衛能力。

大陸外交部發言人華春瑩則於4日晚間表示，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四」。華春瑩還反批，「美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。」

國防部4日證實，中共解放軍4日派遣殲-16機34架次、蘇愷-30機2架次、運-8反潛機2架次、空警-500機2架次、轟-6機12架次，進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

中共解放軍4日派遣多52架次軍機擾台，破單日紀錄。（國防部提供）
中共解放軍4日派遣多52架次軍機擾台，破單日紀錄。（國防部提供）

陸委會 中共 解放軍

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