共機繞台引美國關切 陸外交部：輪不到美國說三道四

解放軍空軍連續三天派出93架次軍機繞台，創我國防部公佈統計以來最多架次紀錄。美國務院發表聲明「關切中方在台海軍事行動」。大陸外交部發言人華春瑩回應稱，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。

美國國務院發言人普萊斯3日稱，美方對中方在台灣附近軍事挑釁活動深表關切，此舉易引發誤判，破壞地區和平穩定，敦促中方停止對台施壓與脅迫。美將依據美中三個聯合公報及與台灣關係法、對台六項保證維持對台承諾，支援台加強自衛能力。

華春瑩今天就此回應表示，美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。

一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，包括7.5億美元售台武器計畫，美軍機降落台島，軍艦頻頻過航台灣海峽等。這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施。

她說，一個中國原則是中美關係的政治基礎。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。

華春瑩強調，搞台獨是死路一條。中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。

另，共機今天（4日）再派出多達52架軍機擾台，包括34架殲16、2架蘇愷30、2架運8反潛機、2架空警500、12架轟6，再創一天軍機擾台最多紀錄。