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大陸智庫引用歐洲衛星圖 捕獲英美航艦進入南海
大陸智庫「南海戰略態勢感知」4日在官微發布，歐洲太空總署所擁有的哨兵1號，捕獲英海軍「伊莉莎白女王」號航空母艦，經巴士海峽進入南海，一同出現在巴士海峽的，還有美海軍卡爾文森號航艦的CMV-22B艦載運輸機，因此推測卡爾文森號或許已一同進入南海活動。
南海戰略態勢感知指出，近日，由卡爾文森號、雷根號、伊莉莎白女王號三航艦領銜的美、英、日、荷、加、澳多國海軍演習在菲律賓海舉行。
日本共同社報導，日本海上自衛隊4日發布，10月2日至3日與美軍航艦雷根號、卡爾文森號以及英國海軍航艦伊麗莎白女王號，在沖繩西南海域實施了聯合訓練，荷蘭、加拿大、紐西蘭也參加了訓練。
日本海上自衛隊派出直升機護衛艦伊勢號、神盾艦霧島號等3艘艦艇。水上艦艇有來自6個國家的共計17艘。日本海上自衛隊表示，訓練目的是「為實現自由開放的印度太平洋而加強合作」。
以橫須賀基地為據點的雷根號，先前曾支援駐阿富汗美軍撤退赴中東活動，而改由卡爾文森號8月停靠橫須賀基地，被認為是填補雷根號的空缺。
而以伊麗莎白女王號為核心的航艦打擊群，8月起一直在日本周邊與日本自衛隊展開訓練。
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