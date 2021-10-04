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恒大回應停牌原因 預告恒大物業股份交易案

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
恒大物業公告停牌原因。（取自港交所）
恒大物業公告停牌原因。（取自港交所）

4日無預警停牌後，中國恒大、恒大物業午間公告原因。其中，恒大物業表示，公司將刊發一分關於根據收購及合併守則的「內幕消息」，及可能全面要約本公司股份的公告。

在此之前，財聯社引述知情人士報導，同樣也在今天停牌的廣州地產商合生創展，擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額估計超過港幣400億元。對此，合生創展回應，「一切以公告為準」。

中國恒大公告指出，公司股份已短暫停牌，以等待「刊發一份載有內幕消息的主要交易公告」。

恒大物業則公告稱，公司股份短暫停止買賣，有待公司刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息及可能全面要約本公司股份的公告。

值得注意的是，受中國恒大、恒大物業停牌影響市場情緒，港股今天開盤下挫，恆生指數一度跌逾600點，截至12時午間收盤，報24,022點，跌553點，跌幅 2.25%。

不過，尚未停牌的恒大系股票恒大汽車、恒騰網絡，在早盤分別一度走跌近6%和4%後，低開高走，在集團外部消息激勵下，午盤收漲10.6%和3%。

中國恒大公告停牌原因。（取自港交所）
中國恒大公告停牌原因。（取自港交所）

恒大 港股 香港

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