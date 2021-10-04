香港最大工會聯盟解散 港媒：今年已近50個民間組織停運

（德國之聲中文網）香港最大的工會聯盟香港職工會聯盟（HKCTU）於周日（10月3日）宣布解散。由於擔心觸犯《香港國安法》，自今年年初以來，香港已至少有49個工會及組織被解散、停運，香港民間社會團體的活動空間正逐漸被收緊。

《立場新聞》報導，職工盟上月中宣佈啟動解散機制，3日舉行特別會員大會進行表決，出席會議的會員有67票，並以57票贊成、8票反對、2票棄權通過解散議案，這個擁有超過30年歷史的組織就此劃下句點。

香港職工盟成立於1990年，他們主張工會組織應向工人群眾負責，不受任何外力操縱，被外界視為香港首個強調自主及民主的工運陣營。職工盟擁有14萬5000名會員、97個附屬會，而在解散後，所有員工將於2個月內遣散。

職工盟主席黃迺元說，成員們在非常沉重、充滿掙扎心情下作出這無奈決定，因為「政治上的不確定性」使其難以繼續下去。

路透社報導，職工盟副主席鄧建華則說，該組織的成員收到了對其人身安全的威脅。但他並沒有進一步說明細節。

專家：香港工會越來越像大陸工會

雖然香港2019年的反政府抗議活動引發新一波的工運浪潮，新注冊成立的工會數量躍升35%；然而，《香港國安法》於去年上路以來，許多民間團體已決定解散。

有專家指出，香港工會的格局將與中國大陸的工會越來越相似。人權觀察的中國高級研究員王松蓮就說：「工會將受到更嚴格的審查，這與大陸的情況很像。工運被北京當局視為威脅，當地沒有獨立的工運組織。」

中國官媒《央視》稱職工盟為「反中亂港組織」，其他親北京的媒體也認為職工盟是「外國代理人」，且因為他們和國際工會聯合會（International Trade Union Confederation）有聯繫，而稱職工盟涉嫌「與外國勢力勾結」—— 根據《香港國安法》，這項罪名可判處終身監禁。職工盟及國際工會聯合會都否認了這項指控。

國際工會聯合會秘書長布羅斯（Sharan Burrows）說：「如果將香港職工會聯盟或其他工會領導人與國際社會的一些聯繫稱為『勾結』，那就是對全球團結的誤解。（國際間的聯繫）是我們DNA的一部分。」

職工盟表示，多年來它已幫助數十名建築、碼頭和清潔工人贏回了被雇主扣留的工資、還代表他們進行談判，根據通貨膨脹增加工資。

職工盟在香港有15個培訓中心，提供超過200個職業課程。職工盟指出，這些培訓中心將會關閉，影響超過1000名學生。

工運人士表示，職工盟積極幫助推動改革，將產假從10周提高到14周，增加了病假補償金，並幫助立法制定了香港第一個最低工資法案。

（路透社、立場新聞）

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