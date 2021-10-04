福州加速兩岸融合 「福馬」先行

未來五年，福州將實施新一輪對台產業合作計畫，高標準建設兩岸產業融合發展平台，引導在榕台企轉型升級、增資擴產，吸引更多台企到榕發展。

中新社報導，福州市委書記林寶金表示，福州還將健全保障台胞台企享受同等待遇的制度安排和政策措施，擴大對台資質採認和台灣職業技能資格直接採認，支持台灣同胞參與鄉村振興、文旅文創、社區治理等。福州將構建兩岸經貿融通「先行區」、兩岸社會融合的「樣板區」、兩岸情感融洽「示範區」。

福州市官方明確，福州將加快建設兩岸深度融合的現代化國際城市，推進「小四通」福州側項目建設，拓展榕台海上貨運航線，促進福馬率先融合發展。

馬祖漁會電台台長池銀寶和馬祖旅行商業同業公會理事長楊德意，常在馬祖通過福州市氣象局微信公眾號查看氣象資訊。「我們馬祖碼頭和航運公司每天會收到福州市氣象局的天氣預報短信，準確及時，保障通航安全。」楊德意說。

福州馬尾—馬祖、連江黃岐—馬祖南竿，是福州、馬祖交流合作重要通道。2019年榕馬航線氣象服務合作協議簽訂，福州連江—馬祖—福州馬尾區域布設和升級了自動氣象站與船舶站，為該區域氣象預報預警服務和氣象災害防禦提供數據支撐。

2010年，畢業於北京大學醫學部臨床醫學系的陳柏叡進入福州市皮膚病防治院工作。他成為福州首批聘用的取得大陸全日制普通高校碩士研究生學歷的台生之一，與大陸普通高校畢業生在工資福利、社會保險、子女教育等方面享有同等待遇。

來福州十餘年，陳柏叡說：「從取消就業許可證，到發布台灣居民居住證，再到建立台灣人才服務工作站，讓我們體會滿滿的獲得感。」目前在榕就業、創業、實習台灣青年累計逾8000人。

福州將繼續加強兩岸文化互動，打造船政文化、嚴復文化等彰顯榕台淵源和融合特色的文化品牌；高標準建設台灣特色街巷、台灣會館等平台，密切宗親、鄉親、姻親、民間信仰等交流。