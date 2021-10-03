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香港職工盟解散 央視稱「反中亂港組織」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
香港職工盟被大陸官方定義為「反中亂港」的組織，但職工盟強調並非外國代理人，主要訴求為自主工會運動，改變社會以達致工人的尊嚴生活。（取自職工盟官網）
香港職工盟被大陸官方定義為「反中亂港」的組織，但職工盟強調並非外國代理人，主要訴求為自主工會運動，改變社會以達致工人的尊嚴生活。（取自職工盟官網）

香港民間人權陣線、香港教協、香港支聯會後，香港最大的工會聯合組織職工盟，於10月3日特別會員大會上，通過解散議案。大陸官媒《央視》在宣布該消息的報導中定義，職工盟是「反中亂港組織」。

香港職工會聯盟（職工盟）成立於1990年7月，有來自各行各業97個署會，會員人數145,000人，是香港首個強調自主及民主的工會運動陣營。該會簡介指出，職工盟成立打破了過去工會依附於政權的束縛，堅持工會組織應向工人群眾負責，不受任何外力操縱。

惟在港版國安法生效後，職工盟主席黃迺元上月20日就決定啟動解散程序致歉，並指對不起正在獄中的聯工盟秘書長李卓人。對於被指控為「外國代理人」，黃迺元強調，職工盟與外國勞工組織接觸，只就勞工保障、理事培訓等議題合作，不涉及政治活動。

但他也坦言，近一兩星期職工盟成員各自收到更多訊息，感覺組織本身已是原罪，無生存空間，若繼續運作，人身安全會受威脅，即使辭職都無補於事。

在職工盟解散後，屬於建制派的香港工會聯合會，將成為香港最大的工會聯合體。過去，工聯會曾指控職工盟做了很多傷害香港人的事情，譬如呼籲響應2019年8月5日的香港「三罷」行動。

香港職工盟3日通過解散。（取自職工盟官網）
香港職工盟3日通過解散。（取自職工盟官網）

香港 港版國安法

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