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9月剛辭職 陸中紀委：中石油前副總裁主動投案
在當前大陸當局加碼「能耗雙控」之際，與中石化、中海油三分大陸石油、天然氣市場的中國石油天然氣集團，3日傳出違紀違法案件。據中共中紀委3日公告，前中石油副總裁凌霄，因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正被紀律審查和監察調查。
中共中央紀委國家監委網站是在10月3日，援引中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組、四川省監委消息，公告凌霄被查的消息，凌霄也剛好於一個月前的9月3日，無預警從中石油辭職。
根據當時中石油通告，表示凌霄因個人原因，已向公司提交辭呈，辭去公司副總裁一職，前述辭任即日生效。通告寫到，凌霄確認與公司董事會和本公司沒有不同意見，也沒有其他需要向公司股東請求注意的事項。
據中紀委網站訊息，凌霄，男，漢族，1963年7月生，江蘇吳江人，他是在職博士研究生學歷，1982年9月參加工作，1987年12月加入中國共產黨。
從經歷來看，凌霄歷任任新疆石油管理局副局長、新疆培訓中心（新疆石油學院）主任、中國石油西部管道有限責任公司董事長、中國石油天然氣與管道分公司黨委書記等職，從中共尚未撤銷石油部，到1988年後逐步改組為中石化、中石油、中海油三家公司，將近40年的期間，都一直在中國石油體系內服務。
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