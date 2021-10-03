快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月剛辭職 陸中紀委：中石油前副總裁主動投案

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國石油前副總裁凌霄。（取自中華網財經）
中國石油前副總裁凌霄。（取自中華網財經）

在當前大陸當局加碼「能耗雙控」之際，與中石化、中海油三分大陸石油、天然氣市場的中國石油天然氣集團，3日傳出違紀違法案件。據中共中紀委3日公告，前中石油副總裁凌霄，因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正被紀律審查和監察調查。

中共中央紀委國家監委網站是在10月3日，援引中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組、四川省監委消息，公告凌霄被查的消息，凌霄也剛好於一個月前的9月3日，無預警從中石油辭職。

根據當時中石油通告，表示凌霄因個人原因，已向公司提交辭呈，辭去公司副總裁一職，前述辭任即日生效。通告寫到，凌霄確認與公司董事會和本公司沒有不同意見，也沒有其他需要向公司股東請求注意的事項。

據中紀委網站訊息，凌霄，男，漢族，1963年7月生，江蘇吳江人，他是在職博士研究生學歷，1982年9月參加工作，1987年12月加入中國共產黨。

從經歷來看，凌霄歷任任新疆石油管理局副局長、新疆培訓中心（新疆石油學院）主任、中國石油西部管道有限責任公司董事長、中國石油天然氣與管道分公司黨委書記等職，從中共尚未撤銷石油部，到1988年後逐步改組為中石化、中石油、中海油三家公司，將近40年的期間，都一直在中國石油體系內服務。

中國石油的一座天然氣輸氣站。（圖／新華社）
中國石油的一座天然氣輸氣站。（圖／新華社）

中共 中紀委

延伸閱讀

發生什麼事？緬北有上萬名大陸偷渡者等待返國投案

在台積電待5年突辭職 他曝新工作年薪勸：千萬別離開

影／搶地盤又開槍 投案求簡單處理遭拒 警破竹聯明仁會

迎中秋 新疆螃蟹銷往上海、浙江

相關新聞

9月剛辭職 陸中紀委：中石油前副總裁主動投案

在當前大陸當局加碼「能耗雙控」之際，與中石化、中海油三分大陸石油、天然氣市場的中國石油天然氣集團，3日傳出違紀違法案件。...

共機闖台空域創紀錄 環時：有如十一閱兵移到了台海

在10月1日出動38架戰機後，共軍2日又出動39架戰機進入台灣西南防空識別區，這已是連續兩天創下解放軍在該區演練規模紀錄...

孫力軍藏疫情機密？洩密歐美？公安部令深挖

前中國公安部副部長孫力軍落馬後日前被「雙開」，公安部1日即召開會議畫清界線，宣示要「深挖徹查」涉及孫力軍嚴重違紀違法問題...

高調打掉「天上人間」 頭號酷吏傅政華惹民怨

中紀委2日宣布，前司法部長，全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。如何嚴重違紀違法？中紀委沒...

香港擬增仇恨罪 保安局長批仇警言論「冷血」

香港一名女水警執勤時被走私艇撞落水死亡，網上接連出現嘲諷言論，港府保安局長鄧炳強說，將在基本法23條國安立法中，加入「仇...

新思維擬參選立會 10/23會員大會拍板

香港立法會選舉提名期本月30日展開，標榜走「中間路線」的政黨新思維主席狄志遠昨天表示，包括他在內有三至四名成員正積極考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。