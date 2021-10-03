9月剛辭職 陸中紀委：中石油前副總裁主動投案

在當前大陸當局加碼「能耗雙控」之際，與中石化、中海油三分大陸石油、天然氣市場的中國石油天然氣集團，3日傳出違紀違法案件。據中共中紀委3日公告，前中石油副總裁凌霄，因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正被紀律審查和監察調查。

中共中央紀委國家監委網站是在10月3日，援引中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組、四川省監委消息，公告凌霄被查的消息，凌霄也剛好於一個月前的9月3日，無預警從中石油辭職。

根據當時中石油通告，表示凌霄因個人原因，已向公司提交辭呈，辭去公司副總裁一職，前述辭任即日生效。通告寫到，凌霄確認與公司董事會和本公司沒有不同意見，也沒有其他需要向公司股東請求注意的事項。

據中紀委網站訊息，凌霄，男，漢族，1963年7月生，江蘇吳江人，他是在職博士研究生學歷，1982年9月參加工作，1987年12月加入中國共產黨。