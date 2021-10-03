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共機闖台空域創紀錄 環時：有如十一閱兵移到了台海

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖取自國防部網頁mnd.gov.tw。
圖取自國防部網頁mnd.gov.tw。

在10月1日出動38架戰機後，共軍2日又出動39架戰機進入台灣西南防空識別區，這已是連續兩天創下解放軍在該區演練規模紀錄，大陸外圍官媒環球時報發表評論稱，這是另一種形式的十一空中閱兵，它的地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國大陸對台灣的主權。

根據台灣空軍發布共機動態，39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創台國防部公布統計以來最多架次紀錄。包括14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。

台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

環時評論指，「解放軍幹得漂亮！在我們看來，這是另一種形式的十一空中閱兵，它的地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國大陸對台灣的主權。」這與大陸建政72周年的日子對應得十分貼切，極大鼓舞了大陸人民，也給十一的特殊意義做了新的突出和強調。

評論說，靠近台灣本島晝夜演練的38架和39架戰機可不是儀仗隊，而是目標指向實戰的戰鬥隊。這次戰機數量增多，展示了解放軍空軍投入戰鬥的出動能力。這些飛機匯合在海峽上空，但可能來自完全不同的機場。聚集的戰機數量越多，表明共軍形成戰時空中突擊力的能力越強。

評論指，是民進黨當局破壞九二共識、一意孤行「謀獨」，並做美國反華戰略棋子，把台海局勢推向了一觸即發的險境。他們不斷宣揚自己是「民主世界抵制威權統治的最前沿」，把自己變成了中國大陸在戰略上必須拔掉的一顆釘子，以及必須壓倒的一股邪氣。

評論還說，解放軍的強大力量正在對台灣完成相當於1949年對北平式的包圍。台海局勢的未來沒有懸念，何時和如何解決台灣問題的主動權已經牢牢掌握在中國大陸手中。

戰機 解放軍

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