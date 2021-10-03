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港區人大常委譚耀宗：估明年上半年可完成23條立法

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
港區人大常委譚耀宗。香港中通社
港區人大常委譚耀宗。香港中通社

香港區人大常委譚耀宗估計，有關《基本法》23條的立法，明年上半年可以完成相關工作。

據香港電台報導，他出席電台節目後表示，《香港國安法》已經實施，現時已有為23條立法的基礎，本屆立法會會期至10月30日中止運作，沒有足夠時間完成相關工作，但新一屆在明年上半年有數個月時間，希望明年上半年能完成工作。他說，未跟保安局局長討論，純粹自己估計甚麼時間可以做到。

被問到為23條立法是否下屆特首人選的重要指標，譚耀宗說，無論誰參選行政長官，特首和政府官員都有憲制責任就23條立法。

另外，大陸全國人大常委會會議將於本月19至23日在北京舉行，譚耀宗說，暫時未有收到通知會繼續討論將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議題，人大常委會的議程要留待人大委員長決定。

香港 人大常委會

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