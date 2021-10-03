陸學者：岸田文雄清楚台灣問題的外交底線

岸田文雄即將成為日本第100任首相，對於他上台之後的中日關係，北京清華大學國際關係系教授劉江永表示，在涉及中國的問題上，岸田文雄會比右翼政客更具有平衡感，但在一些具體問題上，可能會出現為討好「安麻體制」，態度比較強烈。在台灣問題上，岸田文雄非常清楚日本外交政策的底線在哪。

據香港中評社，劉江永表示，10月4日，日本會進行首相提名選舉，岸田文雄作為自民黨的執政黨總裁，肯定會成為下一任日本首相。在內政方面，對岸田來說，最重要的是爭取自民黨在11月前要進行的眾議院選舉獲勝。目前來看，自民黨獲得大勝的可能性不大，但仍有可能和公民黨維持聯合執政的框架。

其次是日本的新冠疫情，他表示，日本疫情最近呈現出新增病例下降的趨勢，但一些人仍擔心會不會出現新一波疫情，所以日本還需要取得可持續的防疫效果。

劉江永指出，這次選舉結果反映出「安麻體制」沒有發生根本動搖，岸田的外交很大程度上也要得到安倍、麻生等大老們的認可。所以，外交上會沿襲安麻體制既定方針，但推進的程度和節奏以及實際取得的效果要令大部分人認為，外交是他主觀上的設計、運作和符合客觀的形勢發展。

首先，岸田會繼承日本傳統以日美同盟為基軸的外交路線。第二，會在一定程度上繼承安倍和菅義偉推進的「自由開放的印太」。對於四國峰會，岸田文雄作為未來的日本首相也可能參與其中。

他提到，在涉及中國的問題上，岸田會比高市早苗這種右翼政客更具有平衡感。中方需要聽其言，觀其行。例如在參拜靖國神社的問題上，岸田使用了模糊的態度。在這件事上，也可能出現右翼勢力施加壓力，推動岸田就某個環節去參拜，那麼也可能會出現在訪問中國之前不去參拜，一旦實現目標，又間接或者變相參拜的情況。

另外在台灣問題上，劉江永說，岸田文雄非常清楚日本外交政策的底線在哪，以及中日的四個政治文件的表述。從根本上講，岸田和安倍、岸信夫也完全不同，沒有長時期與台灣的明來暗往，但也不排除在某些日本的親台勢力和國際上的壓力下，做出一些有損中日關係的言行。

劉江永認為，拜習通電話後，中美對話的氛圍正在逐漸取代川普時期的全面對抗，中美關係的這種新趨勢也會是岸田執政後推行對華政策所不能不考慮的。