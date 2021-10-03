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香港政總護欄移除了 李家超：港全面回復安全常態

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港政務司長李家超在網誌說，政府積極復修和美化工程。（取自香港政務司長網誌）
香港政務司長李家超在網誌說，政府積極復修和美化工程。（取自香港政務司長網誌）

香港政務司司長李家超表示，今早政府總部回復原貌，外圍的護欄已被移除，其他地方的護欄亦已移走或即將移除，香港全面回復安全常態。

據香港電台，李家超發表題為「移除水馬（護欄） 香港復展安全面貌」的網誌文章。他說兩天前的十一，香港多區掛滿大陸國旗和香港區旗，有不同的慶祝活動，市民高興地度過。這與2019年的黑暴和外部勢力插手破壞的場面，形成強烈對比。當年香港出現暴動、襲擊及破壞，暴徒投擲超過100枚汽油彈，在最少68處地點縱火，大肆破壞港鐵、警署、政府建築物和商店等，約300人被捕。

他表示，平定黑暴後，政府積極復修和美化工程，年初至今已為約200個道路構築物和約一萬支燈柱進行美化，創造近300個臨時職位，有助紓緩失業情況。他說這是香港國安法和「愛國者治港」原則帶給香港的。

李家超強調，香港國安法立竿見影，破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港，市民生活回復正常。現在的立法會在「愛國者治港」原則下具建設性，預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條（還增加）一倍，財委會通過的撥款可達2800億元，對香港的建設、發展和就業，產生重要作用。他說有信心香港在「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「前海方案」等機遇，政府和各階層等共同努力下，將前途無限。

香港 國安法 立法會

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