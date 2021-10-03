快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港區人大常委稱 台灣問題未來仍會以「一國兩制」解決

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
港區人大常委譚耀宗說，香港的「一國兩制」未來會發揚光大，相信對解決台灣問題有促進作用。（香港商業電台）
港區人大常委譚耀宗說，香港的「一國兩制」未來會發揚光大，相信對解決台灣問題有促進作用。（香港商業電台）

港區的人大常委譚耀宗認為，台灣問題未來仍然會用「一國兩制」原則解決，香港實施國安法和完善選舉制度後，香港的「一國兩制」逐漸返回正軌，未來亦會發揚光大，相信對解決台灣問題有促進作用。

不過，陸委會上月曾在線上例行記者會公布最新民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓。民調還顯示，85.4%民眾主張「廣義維持現狀」，仍占絕大多數。

據香港電台報導，譚耀宗出席電台節目時說，基本法列明「一國兩制」50年不變，但不代表50年後一定會改變，相信北京在適當時候會處理有關問題，現時距離2047年仍有25年，不用太心急。

針對近期港人移民增加，譚耀宗說，如果香港市民完全不接受「一國兩制」，選擇離開香港並不奇怪，但到外國也未必會有好的生活環境。市民離港的情況不時會發生，特別是社會經過衝擊動盪後，加上英國近期放寬移民政策，例如子女教育優惠，樓價比香港便宜等。

譚耀宗說，97年之前都有很多人離開香港，但事隔幾年又回流，反映市民來去自由。他認為，香港仍然有很多空間，例如可以自由去大灣區和大陸其他地方，希望現時繼續留在香港的人一起齊心努力。

香港 一國兩制 移民

延伸閱讀

反外國制裁法是否納入基本法？ 譚耀宗：港府積極配合

繡花鞋、老酒家、秘製醬料！老字號轉新生「香港西九龍」體驗藝文旅遊新滋味

不滿談香港現況被打斷 黃秋生喊「尊重一下我好嗎」

草屯出租套房清晨火警 27歲香港僑生倒臥死亡

相關新聞

港區人大常委稱 台灣問題未來仍會以「一國兩制」解決

港區的人大常委譚耀宗認為，台灣問題未來仍然會用「一國兩制」原則解決，香港實施國安法和完善選舉制度後，香港的「一國兩制」逐...

不能諷警？ 港國安法擬增「仇恨罪」

香港一名女水警執勤時被走私艇撞落水死亡，網上接連出現嘲諷言論，港府保安局長鄧炳強說，將在基本法二十三條國安立法中，加入「...

兩岸觀策／民進黨「旗」高一著 中共學不到教訓

青天白日滿地紅旗是國父孫中山與先烈陸皓東所創製，它是中華民國國旗，目前仍被台灣多數民眾認同與維護，這面旗在國、共、民三黨...

孫力軍雙開 波及陸前司法部長

中共中紀委國家監委昨天宣布，轉任大陸全國政協的司法部前部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。在此之前幾...

香港政總護欄移除了 李家超：港全面回復安全常態

香港政務司司長李家超表示，今早政府總部回復原貌，外圍的護欄已被移除，其他地方的護欄亦已移走或即將移除，香港全面回復安全常...

「長津湖」票房破紀錄 看抗美援朝片 知美中關係冷暖

中國大陸十一國慶的前一天，上映了堪稱史上投資最大、高達2億元美金的超級大片「長津湖」，敘述1950年中國人民志願軍渡過鴨綠江，加入台灣稱作韓戰的朝鮮戰爭，長津湖戰役就是這場「抗美援朝」戰爭中最著名戰役之一，電影將大陸觀眾帶入71年前的那個冬天，而「抗美援朝」中「抗美」，正是如今美中對抗全球格局下中國政治的主旋律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。