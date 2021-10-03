港區人大常委稱 台灣問題未來仍會以「一國兩制」解決

港區的人大常委譚耀宗認為，台灣問題未來仍然會用「一國兩制」原則解決，香港實施國安法和完善選舉制度後，香港的「一國兩制」逐漸返回正軌，未來亦會發揚光大，相信對解決台灣問題有促進作用。

不過，陸委會上月曾在線上例行記者會公布最新民調顯示，有87.5%的台灣民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓。民調還顯示，85.4%民眾主張「廣義維持現狀」，仍占絕大多數。

據香港電台報導，譚耀宗出席電台節目時說，基本法列明「一國兩制」50年不變，但不代表50年後一定會改變，相信北京在適當時候會處理有關問題，現時距離2047年仍有25年，不用太心急。

針對近期港人移民增加，譚耀宗說，如果香港市民完全不接受「一國兩制」，選擇離開香港並不奇怪，但到外國也未必會有好的生活環境。市民離港的情況不時會發生，特別是社會經過衝擊動盪後，加上英國近期放寬移民政策，例如子女教育優惠，樓價比香港便宜等。

譚耀宗說，97年之前都有很多人離開香港，但事隔幾年又回流，反映市民來去自由。他認為，香港仍然有很多空間，例如可以自由去大灣區和大陸其他地方，希望現時繼續留在香港的人一起齊心努力。