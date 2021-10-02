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談國民黨主席選舉 洪秀柱：九二共識是謀統一 要勇敢說

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前國民黨主席洪秀柱。圖／取自央視
前國民黨主席洪秀柱。圖／取自央視

前新北市長朱立倫接任國民黨主席，此前國共兩黨互致電函，指出雙方堅持「九二共識」與反對台獨。前國民黨主席洪秀柱受訪時說，反獨促統是國、共兩黨的共同使命，「九二共識」就是一中原則、兩岸共同謀求未來國家的統一，他還稱這個是一個簡單的道理，但要講的很清楚、勇敢講出來，要往「深水區」。

據陸媒央視新聞報導，洪秀柱接受央視訪問時指出，當前民進黨當局利用種種資源，極盡污衊大陸，阻撓兩岸交流，這種做法只會進一步增加兩岸民眾的對立和敵意。反「獨」促統是國共兩黨的共同使命，而中華民族共同的歷史記憶就是最大的利器。國外勢力嚴重干預兩岸關係，而民進黨則是一味親美倚日，在政治上反中、仇中、離中。

他還強調，國民黨此次選舉後，能夠再次回到兩岸「九二共識」和反台獨的起點，值得肯定。未來，國民黨也需要展現出更大膽識，促使兩岸關係再邁進一步。

洪秀柱表示，「九二共識」，就是一個中國原則，就是兩岸共同謀求未來國家的統一，「非常簡單的一個道理，但是要講得很清楚，而且要很勇敢地講出來」，要讓台灣民眾知道統一的好處。

他說，兩岸能夠有這個共識的話是互利互榮，一定要往「深水區」裡面去做，不要畫地自限。

九二共識 國民黨 洪秀柱

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