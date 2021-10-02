傅政華被查 陸媒指：公安部檢討孫力軍案被點名

中共中紀委國家監委今日宣布，轉任大陸全國政協的前司法部部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。據陸媒財經援引不願具名的人士報導，傅政華在1日公安部召開有關孫力軍案的會議時，就被點名。

中共公安部前黨委委員、前公安部副部長孫力軍日前被「雙開」後，今日傅政華被宣布涉嫌嚴重違紀違法。

陸媒財經報導，在擔任現職之前，傅政華曾任公安部副部長、司法部部長，此前即有他將要落馬的傳言，此番正式被查受到廣泛關注。

1日大陸公安部召開黨委（擴大）會議。會議強調，要深刻汲取孫力軍嚴重違紀違法問題的教訓。

會議指出，要嚴肅黨內政治生活，嚴格黨內政治監督，嚴禁在黨內搞小山頭、小圈子、小團夥，嚴禁在黨內拉私人關係、培植個人勢力、結成利益集團，嚴格執行重大問題請示報告制度，「切實做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做」。

公開信息顯示，就在半個月前，傅政華還曾公開露面。9月15日至17日，全國政協副主席、民盟中央常務副主席陳曉光率全國政協社會和法制委員會調研組赴重慶市，開展專題調研，傅政華還參加此次調研。

傅政華是老公安，在1990年代參與北京的治安整治，1998年前後，在北京刑偵圈裡頗有名氣的傅政華接到公安部調令，前往公安部刑偵局任職。多名業內人士評價，傅政華在公安系統任職時，曾參與偵辦多起大要案，有魄力，治警嚴厲。

一名人士表示，傅政華主政北京市公安局後推出不少新政，致力於提高命案破案率，也提升了北京治安水準、北京警方的反恐能力等。