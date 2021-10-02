傳港大移走「國殤之柱」 指檢討校園風險管理
傳香港大學象徵悼念六四事件的雕塑「國殤之柱」可能遭到校方移走，以免捲入支聯會涉及的國安案件。港府發言人回應，對揣測性的報導不作回應，但指校方不時會檢討校園內風險管理及設施使用情況。
日前宣布解散的香港支聯會被控「煽動顛覆國家政權」，資產也遭凍結。據港媒星島日報報導，前支聯會副主席、現任支聯會公司秘書的蔡耀昌對此感到愕然，認為校方需向社會交代。
蔡耀昌表示，港大校方在過去20多年長期地接受「國殤之柱」豎立在校園，大學應有使命對歷史負責。作任何決定前，均應先諮詢學生，並考慮港民的感受，並與支聯會聯絡。
「國殤之柱」是由麥雕塑家高志活製作並贈予支聯會，港大學生會於1997年6月4日將作品由維園移入港大黃克競平台，一直擺放至今。
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